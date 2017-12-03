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Главные новости Свердловской области
20:22  03 декабря 2017 0

«Спойлер ему оторвать!» В Екатеринбурге сотрудник Росгвардии припарковал автомобиль посреди детской площадки. ФОТО

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , федоткин евгений, росгвардия хмао
На плече автохама видна нашивка Росгвардии (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудник Росгвардии поставил машину в центре детской площадки, расположенной в одном из дворов Екатеринбурга по адресу Агрономическая, 6а. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Фотографии незаконной парковки служителя правопорядка выложили в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». На плече автохама видна нашивка Росгвардии. Снимки вызвали массу негодования у подписчиков: «На кол козла», «Запишите номер», «Штраф ему 5000, вызывайте гибдд», «Спойлер ему оторвать», «Еще и тонированный в хлам», «Уволить его надо», возмутились пользователи, отмечая, что закон нарушает тот, кто должен его защищать.

Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в том, что автохам в погонах будет наказан: «Если и спалился, то найдут отмазку, мол спец операция по проверке добросовестных граждан», «Он полицейский, ему можно. Развели тут».

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Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Получить комментарий в Уральском округе войск национальной гвардии не удалось — в ведомстве не ответили на звонок журналиста.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) — спецслужба, созданная в России 5 апреля 2016 года. К сферам ее деятельности в том числе относятся: охрана общественного порядка и предупреждение административных правонарушений.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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