В Екатеринбург привезли 150 000 цветов из Кении и Эквадора: что с ними не так?
В Екатеринбург привезли более 150 тысяч цветов из Кении и Эквадора. Партия прошла фитосанитарный контроль и допущена к реализации на территории России, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«11 октября 2025 года под контролем должностных лиц Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в город Екатеринбург автотранспортом прибыла подкарантинная продукция из Литвы: более 150 тысяч срезов цветов происхождением Кения и Эквадор... В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено. Цветы разрешены к реализации на территории страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

Продукция имела все необходимые сопроводительные документы. Досмотр проводил должностной сотрудник отдела надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и семенного контроля по Свердловской области Управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

