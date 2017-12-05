09:53 05 декабря 2017 0

Депутаты обсуждают бюджет на будущий год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заседание депутатов гордумы Екатеринбурга 5 декабря может обернуться чередой жестких дискуссий и затянуться по времени. Перерасти в споры может уже первый вопрос повестки — проект бюджета города на 2018 год. Дело в том, что документ построен на более чем пессимистических прогнозах.

Как ранее сообщало «URA.RU», согласно имеющемуся проекту, доходная часть бюджета Екатеринбурга уменьшится в 2018 году на 8,4%. В 2019 году она достигнет минимального значения 34,6 млрд рублей, упав по сравнению с текущим показателем на 13,1%.

В частности, уже в следующем году практически в два раза — до 1 млрд 85 млн рублей — снизится по сравнению с сегодняшним уровнем финансирование статьи «транспорт»; более чем вдвое, до 2 млрд 877 млн рублей — раздела «дорожное хозяйство». На 5,5% — до 449 млнрублей — будут урезаны расходы на жилищное хозяйство. Пострадает также раздел «благоустройство» (уменьшение к 2020 году на 28%).

Еще один дискуссионный вопрос повестки связан с платными парковками в городе. Ранее администрация Екатеринбурга объявила, что намерена провести конкурс на поиск подрядчика, который на условиях государственно-частного партнерства займется расширением платного парковочного пространства.

Однако председатель комитета мэрии по транспорту Игорь Федотов наотрез отказался раскрывать местным депутатам подробности проекта — какие конкретно компании готовы вложиться и где будут располагаться парковки, — объяснив это тем, что «пока не пришло время». Это вызвало раздражение депутатов, которые сегодня наверняка попытаются узнать у чиновника подробности проекта. Не исключено, что общение пройдет на повышенных тонах.

Депутаты повторно рассмотрят обращение городской прокуратуры с требованием лишить мандатов двух думцев — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Как стало известно «URA.RU», муниципальные власти намерены защищать интересы депутатов, выступая против досрочного прекращения их полномочий. Это грозит конфликтом уже с представителями прокуратуры, которые настроены крайне серьезно. Ранее в надзорном ведомстве заявили, что в случае отказа в удовлетворении их требований они обратятся в суд.

Еще один принципиальный вопрос для депутатов гордумы — строительство крупного музейного комплекса «Эрмитаж — Урал» в Екатеринбурге. Дума считает, что областные власти заложили на музей в проекте регионального бюджета недостаточную сумму. Очевидно, что депутаты попытаются поднять вопрос недофинансирования.