11:50 05 декабря 2017 0

Депутаты отметили, что при Куйвашеве бюджет стал «социальным, как никогда раньше» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области в третьем окончательном чтении утвердило бюджет региона на 2018 и прогнозный период 2019—2020 годов. Как сообщил председатель комитета по бюджетной политике Владимир Терешков, в ходе согласований доходная часть бюджета по сравнению с первоначальным проектом выросла на 3,9 млрд рублей — до 213,7 млрд рублей. Расходная часть в ходе согласительных комиссий выросла на 4,1 млрд — до 225,3 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов в ходе согласительных процедур увеличился на 9,3 млрд рублей.

В числе наиболее значимых достижений Терешков назвал выделение более 9 млрд на работу системы скорой медицинской помощи, более 600 млрд рублей на строительство нового родильного дома в Верхней Пышме, порядка 1,3 млрд рублей на благоустройство дворовых территорий. Помимо этого, в 2018 году планируется проведение капитального ремонта порядка 4,5 тыс. многоквартирных домов.

В своем выступлении губернатор области Евгений Куйвашев назвал бюджет сбалансированным и направленным на развитие области. По его словам, в течение ближайших пяти лет Свердловская область должна войти в тройку лидирующих регионов России, реализовать губернаторскую программу «Пятилетка развития», внедрить «цифровую экономику», новый экономический уклад и удвоить объем бюджета.

Глава области напомнил, что в 2018 году в Екатеринбурге пройдет мероприятие, призванное повысить инвестиционную привлекательность области — матчи чемпионата мира по футболу, к которым будет приковано внимание во всем мире. Также во всех странах будут следить за продвижением заявки на проведение в Екатеринбурге выставки ЭКСПО 2025. Куйвашев напомнил, что для организации павильонов выставки зарезервирован рекордно большой в истории земельный участок площадью 500 га. «Мы построим на этой площадке город будущего», — пообещал губернатор.

При голосовании за бюджет воздержалось лишь трое депутатов, остальные не скрывали своего энтузиазма. Например, депутат Евгений Зяблицев заявил: «Избирайтесь как можно чаще и больше губернатором Свердловской области. При вас бюджет стал социальным, как никогда раньше».