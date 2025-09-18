Обвиняемый в растрате экс-депутат думы Курской области хочет пойти на СВО

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупной растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, готов отправиться добровольцем на фронт СВО. Об этом рассказал сам депутат.
«Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на СВО. Я это принял для себя уже давно», — заявил Максим Васильев в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что прошел обучение в Российском университете спецназа, служил стрелковым штурмовиком, а также получил предложение занять пост заместителя командира роты. Также, по его словам, он проходил службу в спецназе «Ахмат» и подразделении «Каштан». Васильев добавил, что ранее направлял обращения в Минобороны РФ с просьбой отправить его на СВО, но ответа так и не получил.
Васильев был арестован 21 апреля 2025 года по решению Мещанского районного суда Москвы по делу о растрате средств, предназначенных для строительства оборонительных объектов в приграничных районах Курской области. Вместе с ним фигурантами дела стали бывший губернатор региона Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов, гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков, а также бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.
По информации следствия, всего в деле фигурируют 11 человек. Следователи считают, что Смирнов и Дедов руководили действиями организованной группы и совместно с руководством корпорации организовали хищение бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. Деньги предназначались для строительства фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.