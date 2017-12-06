{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:22  06 декабря 2017 1

«Вдолбите всех соперников на свете». В соцсетях спорят, стоит ли России ехать на Олимпиаду. ФОТО

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Олимпиада в Южной Корее пройдет в феврале 2018 годаФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

В Сети развернулись ожесточенные споры о том, нужно ли российским спортсменом участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Своими мнениями делятся политики, фанаты и обыватели. Одни считают, что спортсменам надо поехать в Южную Корею и «вдолбить всех соперников на свете», в ответ звучат мнения, что выступать без флага страны непатриотично.

5 декабря МОК отстранил сборную Россию от Олимпийских игр в Южной Корее в феврале 2018 года. Но тем российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешили выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин должен озвучить решение по участию в Олимпиаде.

Боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, на своей странице в Instagram написал, что россиянам необходимо ехать в Пхенчхан даже в статусе нейтральных спортсменов: «Ребята, спорт — ваша жизнь и судьба! И это ненадолго. Поэтому поезжайте и вдолбите всех соперников на свете, гадов из МОК и WADA. И, когда вы победите, мы будем всей страной радоваться вашим победам. Наша задача — в этом вам помочь! Спасибо вам за все! Не спортсмены могут не понять. Бог им судья».

«Конечно, под нейтральным флагом играть неприятно, но все равно ребята должны поехать и сыграть за свою страну, за всех, кто за них болеет. Для всех это все равно будет сборная России», — дал напутствие хоккеистам в интервью «Спорт-Экспрессу» воспитанник челябинской спортшколы «Трактор», нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Однако член комитета по спорту, самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, убежден в обратном. Он считает, что Россия должна объявить бойкот Олимпийским играм — 2018. «Я знаю, что огромное количество сторонников Российской Федерации предлагает под нейтральным флагом ехать на Олимпийские игры. Мы этот вопрос, безусловно, будем обсуждать на комитете Государственной Думы. Пока я склоняюсь к линии: не стоит нам ехать на Олимпийские игры», — заявил депутат телеканалу 360.

Владелец аккаунта «Сталингулаг» в Twitter написал, что у российских спортсменов на самом деле простой выбор, ведь они с самого детства шли к этому событию. С ним, например, согласился пользователь Аркадий: «Считаю, что „чистые спортсмены“ не должны отвечать за вороватых руководителей и им надо участвовать!» Однако пользователь Казак Андрей написал, что спортсменов никто и спрашивать не будет: «Как скажут, так и сделают».

Пользователя ul. решение МОК о дисквалификации России сильно разозлило: «Это просто будет худшая Олимпиада за всю историю! Как можно отправить огромную страну под нейтральным флагом?» «Как говорится, Америка выиграть Олимпиаду не может, им МОК поможет!» — звучит комментарий к записи.

Подписчик Рустам нашел оригинальный выход из ситуации: «Пусть едут под флагом СССР: раз такого образования нет, то флаг можно считать нейтральным». Пользователь Senss лаконично заметил: «Мне кажется, они выберут новые „Мерседесы“».

Как писало «URA.RU», есть вероятность, что вместо Олимпиады, российские спортсмены будут участвовать в альтернативных играх в России. Руководство Урала уже заявило о готовности предоставить всю необходимую спортсменам зимнюю инфраструктуру. Аналогичная история сложилась в 2016 году, когда российскую паралимпийскую сборную не пустили на Паралимпиаду в Рио. В итоге спортсмены соревновались в Подмосковье. Победители получили денежные призы, равные олимпийским.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров