13:22 06 декабря 2017 1

Олимпиада в Южной Корее пройдет в феврале 2018 года Фото: pixabay.com © URA.RU

В Сети развернулись ожесточенные споры о том, нужно ли российским спортсменом участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Своими мнениями делятся политики, фанаты и обыватели. Одни считают, что спортсменам надо поехать в Южную Корею и «вдолбить всех соперников на свете», в ответ звучат мнения, что выступать без флага страны непатриотично.

5 декабря МОК отстранил сборную Россию от Олимпийских игр в Южной Корее в феврале 2018 года. Но тем российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешили выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин должен озвучить решение по участию в Олимпиаде.

Боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, на своей странице в Instagram написал, что россиянам необходимо ехать в Пхенчхан даже в статусе нейтральных спортсменов: «Ребята, спорт — ваша жизнь и судьба! И это ненадолго. Поэтому поезжайте и вдолбите всех соперников на свете, гадов из МОК и WADA. И, когда вы победите, мы будем всей страной радоваться вашим победам. Наша задача — в этом вам помочь! Спасибо вам за все! Не спортсмены могут не понять. Бог им судья».

«Конечно, под нейтральным флагом играть неприятно, но все равно ребята должны поехать и сыграть за свою страну, за всех, кто за них болеет. Для всех это все равно будет сборная России», — дал напутствие хоккеистам в интервью «Спорт-Экспрессу» воспитанник челябинской спортшколы «Трактор», нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Однако член комитета по спорту, самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, убежден в обратном. Он считает, что Россия должна объявить бойкот Олимпийским играм — 2018. «Я знаю, что огромное количество сторонников Российской Федерации предлагает под нейтральным флагом ехать на Олимпийские игры. Мы этот вопрос, безусловно, будем обсуждать на комитете Государственной Думы. Пока я склоняюсь к линии: не стоит нам ехать на Олимпийские игры», — заявил депутат телеканалу 360.

Владелец аккаунта «Сталингулаг» в Twitter написал, что у российских спортсменов на самом деле простой выбор, ведь они с самого детства шли к этому событию. С ним, например, согласился пользователь Аркадий: «Считаю, что „чистые спортсмены“ не должны отвечать за вороватых руководителей и им надо участвовать!» Однако пользователь Казак Андрей написал, что спортсменов никто и спрашивать не будет: «Как скажут, так и сделают».

Пользователя ul. решение МОК о дисквалификации России сильно разозлило: «Это просто будет худшая Олимпиада за всю историю! Как можно отправить огромную страну под нейтральным флагом?» «Как говорится, Америка выиграть Олимпиаду не может, им МОК поможет!» — звучит комментарий к записи.

Подписчик Рустам нашел оригинальный выход из ситуации: «Пусть едут под флагом СССР: раз такого образования нет, то флаг можно считать нейтральным». Пользователь Senss лаконично заметил: «Мне кажется, они выберут новые „Мерседесы“».

Как писало «URA.RU», есть вероятность, что вместо Олимпиады, российские спортсмены будут участвовать в альтернативных играх в России. Руководство Урала уже заявило о готовности предоставить всю необходимую спортсменам зимнюю инфраструктуру. Аналогичная история сложилась в 2016 году, когда российскую паралимпийскую сборную не пустили на Паралимпиаду в Рио. В итоге спортсмены соревновались в Подмосковье. Победители получили денежные призы, равные олимпийским.