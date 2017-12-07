18:47 07 декабря 2017 0

Шадрин не скрывается от оппонентов, наоборот — готов к лобовой атаке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат екатеринбургской гордумы и директор ЦПКиО Роман Шадрин опроверг утверждения своих оппонентов о конфликте с областной властью. Управленец прислал в «URA.RU» письмо на фирменном бланке возглавляемого им учреждения, хотя накануне категорически отказался отвечать на устные и письменные вопросы редакции.

В письме генерал и Герой России разъясняет описанное днем ранее в материале «URA.RU». Источник агентства рассказал о том, что генерал якобы ответил резким (и будто бы нецензурным) отказом на высказанное ему переговорщиками от областной власти предложение покинуть пост. В приведенных в заметке словах оппонентов Шадрин усмотрел «грубые неточности». «Никакому „представителю власти“ нецензурных комментариев я не давал», — пишет управленец.

Шадрин также уточнил, почему не стал давать разъяснений в тот момент, когда «URA.RU» обратилось к нему за комментарием. «06.12.2017 г. в 17 ч. 13 мин. мне на мобильный телефон поступил звонок с номера [журналиста „URA.RU“] и на другом конце трубки неизвестный человек, представившийся сотрудником „URA.RU“, попросил моих комментариев. На что я ответил, что комментариев по телефону не даю, поскольку не могу быть уверен. что мне звонит именно журналист, и предложил звонившему в соответствии со ст. 39 Закона РФ „О средствах массовой информации“ прибыть в администрацию ЦПКиО с удостоверением журналиста и редакционным заданием, и я бы дал ответ на любые его вопросы», — говорится в письме.

Уточним, статья 39 вышеупомянутого закона выглядит так: «Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции».

При этом Роман Шадрин в своем разъяснении ни словом не опроверг информацию об отсутствии планов покинуть свой пост после окончания срока контракта в марте 2018 года, а также о проводимых с ним обладминистрацией переговорах на этот счет.