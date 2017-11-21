Пермяки предлагают улицы Гарри Поттера, Иисуса Христа, 11 сентября

01:41 21 ноября 2017 0

Пермяки предлагают увековечить на улицах города Гарри Поттера, Уго Чавеса и Ольгу Васильевну Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Улица Ольги Васильевны, Ленинских декретов, Тисовая улица могут появиться на карте Перми. Впервые мэрия решила дать пермякам возможность самим решить, какие топонимы появятся на карте города. Эксперты считают, что это сделает городское пространство комфортнее, но советуют гражданам воздержаться от увековечивания имен политиков — чтобы не провоцировать конфликтные ситуации.

В Перми в скором времени будут застроены три микрорайона и появятся сразу 18 улиц, у которых пока нет названия. Выбрать им имя могут жители города — достаточно зайти на сайт мэрии в раздел «Предложи названия для новых улиц Перми» и вписать свое предложение. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день свои варианты названий новых улиц предложили более тысячи пользователей. «Чаще всего улицу в микрорайоне Красные казармы Свердловского района предлагали назвать Союз друзей (52 голоса). Вторым по популярности вариантом — около 30 голосов — стало предложение назвать улицы (в разных микрорайонах, но, в основном, также в микрорайоне Красные Казармы) в честь доктора Граля. Отметим, что в микрорайоне Заостровка улица Граля уже существует», — сообщили в мэрии.

В микрорайоне Бахаревка Свердловского района посетители сайта gorodperm.ru предлагали назвать улицы в честь ученых: агронома Варгина, профессора Коротаева, агрохимика Петухова, академика Анциферова, академика Вагнера, профессора Кертмана, Родерика Мурчисона и других. Также жители города предложили почтить память известных людей, связанных с Пермью: Василия Татищева, Льва Давыдычева, Георгия Буркова, Сергея Дягилева, семьи Строгановых, Бориса Пастернака, Бориса Коноплева и т. д.

Были и редкие варианты: улица 11 сентября, Амкаровская, Белградская, Благовесть, Виктора Цоя, Витуса Беринга, Екатеринбургская, Иисуса Христа, Многодетных семей, Интернета, Контролеров, Леонида Якубовича, Луисвилльская, Овсяная, Молотоприкамская, Оляпкинская, Ольги Васильевны, Реального гуманизма, Роклайновая, Тихоокеанская, Тупик улыбок, Уго Чавеса.

В микрорайоне Красные казармы Свердловского района довольно часто предлагали военно-исторические варианты названий: Красноказарменная, Комендантская, 112-й стрелковой дивизии, 51-го стрелкового корпуса, Антифашистов, Армейская, Арсенальная, Артиллерийская, Батальонная, Варшавская цитадель, Ветеранов войны, Военной части, Военной славы, Военных медиков, Гвардии, улицы имени различных генералов и героев военных действий, Патриотов, Пехотинцев, Десантников.

Некоторые хотели бы видеть в своем микрорайоне улицы Гиперборейскую, Евразийскую, Добрую, Дружную, Капиталистическую, Карамельную, Кофейную, Лунную, Любви, Оханского метеорита, Меховую, Небесную, Прошлого, Радужную, Правды, Столетия университета, 300-летия Перми, Танцевальную, Творческую, Тисовую (как в произведениях о Гарри Поттере), Дубайскую, Хорошего настроения, Чудесную.

В микрорайоне Красные казармы, который появится рядом с центром города, предлагают сделать литературный квартал Фото: официальный сайт администрации Перми

Территория Восточного обхода в Мотовилихинском районе кажется пермякам подходящим местом для появления улиц 100-летия Революции, 1917 года, 4 ноября, Анатолия Папанова, Евгения Миронова, Венецианской, Вечерней прохлады, Государственной, Достижений, Ивана Семенова, Коми-пермяцкой, Конституции, Ленинских декретов, Можжевеловой, Ночного тумана, Объятий, Плодородной, Развития, Ржаной, Русского языка, Симферопольской, Сметанной, Смешной, Царской, Утренней зари, Урал-грейтовской и улицы имени популярного писателя Эльчина Сафарли.

Во всех предложенных территориях встречались варианты названий улиц в честь поэта Владимира Высоцкого, династии Строгановых, президентов России (Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева, Владимира Путина).

Сын известного пермского поэта Николая Домовитова Ярослав предлагает создать в городе литературный квартал, который можно расположить в задраиваемом микрорайоне Красные казармы. «В Перми сложилась уникальная ситуация — сразу семь улиц, в самом центре города, нужно дать наименования! Предлагаю, памятуя наши претензии на звание культурной столицы России, воспользоваться этим и обозначить „литературный квартал“ города. Дать имена улицам известных пермских литераторов, прославивших Пермь в глазах всей страны. Создание такого культурного „кластера“ позволит проводить массовые культурно-просветительские акции и постоянную работу, направленные на повышение культурного уровня. Насколько я помню, аналогичных проектов в стране нет, за исключением Екатеринбурга. Но и там он реализован в традиции „классической литературы“ ХIХ века и не затрагивает современность и советскую эпоху», — говорит собеседник.

В Перми привыкли, что любая инициатива о переименовании улиц вызывает скандал. Как правило, это связано с тем, что инициаторы предлагают изменить советское название, связанное с неоднозначной личностью.

Например, уже более 10 лет группа пермяков бьется за переименование улицы имени Розалии Землячки — известной революционерки, которую за кровавые методы партийной работы прозвали Демоном.

Им противостоят местные представители КПРФ и движения «Суть времени». Уже бывший первый секретарь пермского отделения компартии Владимир Корсун даже назвал эту кампанию «антисоветской истерией».

Похожая ситуация сложилась и с улицей, названной в честь революционера Ивана Каляева, убившего Великого князя Сергея Александровича, дядю императора Николая II. «Жители домов по этой улице просили городские власти переименовать ее в Родниковую. Но такая улица уже есть, и инициативной группе отказали, даже не предложив выбрать другое название. Дело в том, что городские власти боятся негативной реакции левых радикалов, которые устраивают конфликт, желая сохранить советские топонимы, даже если они увековечивают память очень неоднозначных личностей», — говорит пермский краевед Владимир Гладышев.

Именно поэтому эксперт советует избегать политики в названиях улиц. «Самые надежные варианты — это нейтральные. Если хочется в названии улицы сохранить историческую составляющую, то отличным вариантом будет увековечить занятия и профессии. Например, улица токарей или металлургов», — считает эксперт.

Владимир Гладышев отмечает, что горожане зачастую сами становятся инициаторами переименований, потому что не хотят жить на улицах с безликими и неблагозвучными названиями: «В нулевых годах жители микрорайона Заостровка, живущие на улице 2-я Колхозная, попросили переименовать ее в улицу имени Есенина, и их просьба была услышана. Людям ведь приятнее жить на улице, названной в честь поэта, чем на Колхозной».

Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что властям Перми стоит задуматься об инвентаризации городских топонимов. «В городе много труднопроизносимых и непонятных названий — вроде Шпалопропиточной улицы или Орджоникидзевского района, название которого далеко не каждый пермяк может грамотно написать. Есть смысл составить их перечень и заменить на более простые и ясные всем», — говорит эксперт.