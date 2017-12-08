Ольга Бузова опубликовала фото с Филиппом Киркоровым в своем профиле Instagram. Звезды встретились на церемонии награждения премии «Kinder МУЗ Awards».
Снимок девушка коротко подписала «Мой @fkirkorov», — отметив на фото поп-короля. Пользователи оставили более семи тысяч комментариев, где большинство посчитало Киркорова красивее Ольги. «Простите. Но на этом фото Филипп выглядит лучше Оли (((»; «А Киркоров красивее Бузовой»; «У Бедросовича укладка лучше чем у тебя», — пишут фолловеры. Однако есть и те, кому приглянулся снимок. «Какие Вы красивые»; «Король и королева!»; «Хорошенькие прям!» — пишут фанаты звезды.
Некоторые удивились подписи к фото. «Что значит „мой“???»;«Когда он стал твоим? он тоже в коалиции — мои люди?»; «Что значит мой? У Ольги феноменальное чувство бестактности»; «Он не твой! Только и слышно я, мои люди, мой Киркоров! Мания величия зашкаливает у звездульки», — удивляются подписчики.
Кто-то подмечает, что Бузова и Киркоров хорошо смотрятся вместе. «Красивая бы пара была»; «Очень гармонично смотритесь!»; «Как приятно вас видеть вместе!»
Отметим, что на премии Ольга получила награду как лучшая исполнительница года. «Эта награда — самая бесценная, потому что детская любовь — самая честная, бескорыстная, искренняя, и ее не купишь ни за какие деньги», — написала певица на своей странице в Instagram.