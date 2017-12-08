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08 декабря 2017
15:30  08 декабря 2017 0

«Как приятно видеть вас вместе». Совместный снимок Киркорова и Бузовой всколыхнул поклонников. ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Киркорова признали более красивым, чем БузовуФото: wikipedia.org

Ольга Бузова опубликовала фото с Филиппом Киркоровым в своем профиле Instagram. Звезды встретились на церемонии награждения премии «Kinder МУЗ Awards».

Снимок девушка коротко подписала «Мой @fkirkorov», — отметив на фото поп-короля. Пользователи оставили более семи тысяч комментариев, где большинство посчитало Киркорова красивее Ольги. «Простите. Но на этом фото Филипп выглядит лучше Оли (((»; «А Киркоров красивее Бузовой»; «У Бедросовича укладка лучше чем у тебя», — пишут фолловеры. Однако есть и те, кому приглянулся снимок. «Какие Вы красивые»; «Король и королева!»; «Хорошенькие прям!» — пишут фанаты звезды.

Некоторые удивились подписи к фото. «Что значит „мой“???»;«Когда он стал твоим? он тоже в коалиции — мои люди?»; «Что значит мой? У Ольги феноменальное чувство бестактности»; «Он не твой! Только и слышно я, мои люди, мой Киркоров! Мания величия зашкаливает у звездульки», — удивляются подписчики.

Кто-то подмечает, что Бузова и Киркоров хорошо смотрятся вместе. «Красивая бы пара была»; «Очень гармонично смотритесь!»; «Как приятно вас видеть вместе!»

Отметим, что на премии Ольга получила награду как лучшая исполнительница года. «Эта награда — самая бесценная, потому что детская любовь — самая честная, бескорыстная, искренняя, и ее не купишь ни за какие деньги», — написала певица на своей странице в Instagram.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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