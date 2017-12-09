Два серьезных ДТП произошли в Екатеринбурге в субботу, 9 декабря. Одно из них закончилось смертельным исходом.
В 9:45 на улице Халтурина возле ТРЦ «Карнавал» Honda столкнулась с грузовым автомобилем «КамАЗ», после чего легковую машину вынесло к трамвайной остановке. Удар пришелся на правую сторону иномарки. В результате аварии пострадал водитель «Хонды» 1947 года рождения, у него предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Он был доставлен в ГКБ №24. Его супруга 1955 года рождения, ехавшая справа и пристегнутая ремнем безопасности, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Известно, что пара приехала в Екатеринбург из области.
Во второй половине дня произошло еще одно ДТП — на проспекте Космонавтов, где в ехавший в сторону Верхней Пышмы большегруз врезался легковой автомобиль Renault Logan, двигавшийся во встречном направлении. Во время ДТП фуру развернуло прямо на проезжей части. В аварии пострадали два человека, которых доставили с травмами в одну из городских больниц, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе городской ГИБДД. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС.
Накануне Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автолюбителям с предупреждением, попросив их быть внимательнее на дорогах в связи со сложными погодными условиями. Специалисты также рекомендуют водителям быть более аккуратными, выбирать пути объезда и по возможности исключить в период снегопадов передвижение по областным трассам.