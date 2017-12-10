Учителя выгнали из школы за то, что он перепутал трансгендера с девочкой

11:45 10 декабря 2017 0

Заявление на преподавателя написала мать ребенка, с чьим полом он ошибся Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Великобритании учитель Джошуа Сатклиф подал в суд на школу после того, как его уволили. Мужчина остался без работы за то, что «перепутал» ученика-трансгендера с девочкой.

Официальную жалобу на преподавателя математики подала мать ребенка-трансгендера, с чьим полом ошибся Сатклиф. Мужчина обратился в суд с иском о дискриминации по религиозному признаку. Учитель считает, что стал жертвой из-за своих христианских убеждений, передает «Газета.Ru». В школе пока отказываются от комментариев.