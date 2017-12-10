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10 декабря 2017
09 декабря 2017
11:45  10 декабря 2017 0

Учителя выгнали из школы за то, что он перепутал трансгендера с девочкой

Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Заявление на преподавателя написала мать ребенка, с чьим полом он ошибсяФото: Анна Майорова © URA.RU

В Великобритании учитель Джошуа Сатклиф подал в суд на школу после того, как его уволили. Мужчина остался без работы за то, что «перепутал» ученика-трансгендера с девочкой.

Официальную жалобу на преподавателя математики подала мать ребенка-трансгендера, с чьим полом ошибся Сатклиф. Мужчина обратился в суд с иском о дискриминации по религиозному признаку. Учитель считает, что стал жертвой из-за своих христианских убеждений, передает «Газета.Ru». В школе пока отказываются от комментариев.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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