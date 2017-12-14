О женщине, убившей сына, сообщили в полицию
Стали известны новые подробности в истории с телом младенца, найденным в поле в Увельском районе 13 декабря. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что это его бывшая сожительница убила своего ребенка.
Мужчина позвонил в ОМВД «Южноуральский» 12 декабря и рассказал, что женщина самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесном массиве, в десяти километрах от села Дуванкуль. Сотрудники полиции и СК РФ по региону разыскивают мать — уроженку Башкортостана, 1980 года рождения. После родов женщина скрылась в неизвестном направлении. Расследование уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство) продолжается.