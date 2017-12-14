{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:24  14 декабря 2017 0

«Родила и закопала». Новые подробности истории с мертвым младенцем на Южном Урале

Операция
О женщине, убившей сына, сообщили в полициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны новые подробности в истории с телом младенца, найденным в поле в Увельском районе 13 декабря. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что это его бывшая сожительница убила своего ребенка.

Мужчина позвонил в ОМВД «Южноуральский» 12 декабря и рассказал, что женщина самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесном массиве, в десяти километрах от села Дуванкуль. Сотрудники полиции и СК РФ по региону разыскивают мать — уроженку Башкортостана, 1980 года рождения. После родов женщина скрылась в неизвестном направлении. Расследование уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство) продолжается.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров