16:41 14 декабря 2017 0

Силовики объяснили, почему задержали гостей свадьбы в Сургуте (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гостей свадьбы в Сургуте задержали в рамках операции отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом «URA.RU» сообщили в Росгвардии по ХМАО.

По данным ведомства, бойцы ОМОНа оказывали силовую поддержку отделу по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по ХМАО в рамках проведения плановых мероприятий. Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте в кафе «1001 ночь» произошло задержание гостей свадьбы. В автозаки загрузили несколько десятков человек, некоторых из которых продержали в отделении полиции до утра. «Просто приехали на свадьбу, всех положили, сломали камеру оператору, люди женятся 1 раз в жизни, а эти портят такой праздник», — сообщал в соцсети очевидец Рашад Мамедов.

В самой полиции визит силовиков на свадьбу объяснили плановыми профилактическими мероприятиями и проверкой документов. Трое задержанных были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, еще трое — за неповиновение требованиям сотрудников полиции, сообщали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО.