{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Югры
16:41  14 декабря 2017 0

На свадьбе в Югре ОМОН искал организованную преступность. «Всех положили»

Клипарт. ЯНАО , омон, полиция, арест, задержание, захват, повязали, скрутили
Силовики объяснили, почему задержали гостей свадьбы в Сургуте (архивное фото)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гостей свадьбы в Сургуте задержали в рамках операции отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом «URA.RU» сообщили в Росгвардии по ХМАО.

По данным ведомства, бойцы ОМОНа оказывали силовую поддержку отделу по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по ХМАО в рамках проведения плановых мероприятий. Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургуте в кафе «1001 ночь» произошло задержание гостей свадьбы. В автозаки загрузили несколько десятков человек, некоторых из которых продержали в отделении полиции до утра. «Просто приехали на свадьбу, всех положили, сломали камеру оператору, люди женятся 1 раз в жизни, а эти портят такой праздник», — сообщал в соцсети очевидец Рашад Мамедов.

В самой полиции визит силовиков на свадьбу объяснили плановыми профилактическими мероприятиями и проверкой документов. Трое задержанных были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, еще трое — за неповиновение требованиям сотрудников полиции, сообщали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров