14:21 15 декабря 2017 2

В деревне Белый Яр всего один фонарь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители деревни Белый Яр жалуются на бездействие главы сельсовета Галины Лакисовой. С 2015 года они просят установить освещение на улицах, но получают лишь отписки. Они подозревают, что у главы сельсовета, которая стала фигурантом уголовного дела, нет времени на проблемы жителей.

«На всею деревню, где живет 400 человек, всего одна лампочка», — возмущаются белоярцы. Также они отмечают, что неоднократно просили повесить таблички с названиями улиц, поскольку «скорой» и другим экстренным службам приходится спрашивать дорогу у местных жителей. Копии писем жители направляли в прокуратуру и администрацию Кетовского района, однако и эти меры не помогли.

«Прислали нам отчет за все время ее деятельности. В том числе документы, что сельсовет приобрел 30 лампочек. А нам-то что с того? Сейчас темнеет уже в пять, ребятишки боятся из школы возвращаться», — отмечает одна из жительниц деревни.

Глаина Лакисова в разговоре с «URA.RU» заявила, что во всем виноват ограниченный бюджет. «У нас 20 лет не было освещения, сейчас потихоньку его восстанавливаем. Решения, где в первую очередь устанавливать фонари, принимает дума. Сейчас опоры ставятся на нескольких улицах в поселке Большое Чаусово, там больше жителей — около двух тысяч человек», — пояснила Лакисова.

Дело, в котором фигурирует Галина Лакисова, передано в суд осенью 2017 года, ее обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Вместе с ней в деле фигурирует бывший первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павел Суханов. По версии следствия, Галина Лакисова получила доступ к бланкам свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года с проставленными в них оттисками печати Большеучасовского сельсовета и оформила на подставное лицо участки земли в Кургане. Ущерб, по данным следствия, составил 31 млн рублей.