Оппозиционеру Яшину запретили митинговать в центре Москвы

Главе Совета депутатов Красносельского района, лидеру движения «Солидарность» Илье Яшину отказали в проведении акции протеста 24 декабря в Лермонтовском сквере в центре Москвы. Об этом сообщили в префектуре Центрального административного округа.
Как уточнил в разговре с РИА «Новости» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, Яшин был обязан согласовать заявку на проведение акции за месяц до назначенной даты, но уведомление о проведении мероприятия подал только 11 декабря. «Главе муниципального округа Красносельский И.В.Яшину префектурой Центрального административного округа было отказано в согласовании праздничного мероприятия „День свободных выборов“ 24 декабря 2017 года на территории Лермонтовского сквера», — говорится в документе, предоставленном изданию.
Департамент также попросил прокуратуру предостеречь Яшина от нарушения закона, что и было сделано 14 декабря. Беспокойство чиновников вызвал тот факт, что Илья Яшин начал распространять в соцсетях сообщения о проведении народного праздника без согласования с властями столицы. В администрации предполагают, что праздник в итоге может обернуться несанкционированным митингом.
Сам Яшин считает, что муниципальные депутаты имеют право организовывать местные праздники и приглашать на них любое количество людей без согласования с властями. По словам Яшина, на мероприятии будут выступать музыканты, раздаваться сувениры, а также будут разъясняться избирательные права граждан. Однако администрация Москвы уже не раз указывала оппозиционному депутату, что любое публичное мероприятие в общественном месте должно быть согласовано. Кстати, адвокаты позицию админитрации Москвы поддержали.