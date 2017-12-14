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14 декабря 2017
19:38  14 декабря 2017 0

Адвокаты рассказали о новом виде митинга в России. «Такая попытка накрутить рейтинг»

Марш Немцова. Москва, яшин илья
В празднике, который Яшин организует в Красносельском районе, политики видят несанкционированный митингФото: Владимир Андреев © URA.RU

Организацию любого публичного мероприятия, в том числе праздника, необходимо обязательно согласовывать с местными властями, рассказали эксперты. В противном случае его участники могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона.

В конце декабря глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин планирует провести в Лермонтовском сквере праздник — «День свободных выборов». По словам Яшина, на мероприятии будут выступать музыканты, раздаваться сувениры, а также будут разъясняться избирательные права граждан. Но мэрия Москвы попросила столичную прокуратуру вынести предостережение Яшину, поскольку городская администрация усматривает в мероприятии несогласованный митинг.

Адвокат Александр Арутюнов в беседе с РАПСИ отметил, что проведение праздника необходимо согласовывать с властями. «Тем более если под его проведение маскируются общественные мероприятия или политический митинг. Вне всякого сомнения разрешение должно быть получено в соответствии с действующим законодательством. Возможно ли провести на Тверской детский праздник? Это общественное место, затрагивающее интересы других людей. Любое мероприятие в таком месте сказывается на жизни тысяч жителей и гостей столицы. Как это можно не согласовывать?» — задался вопросом Арутюнов.

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С аналогичной точкой зрения выступил адвокат Максим Крупский. Он предупредил, что участники несогласованной акции могут быть задержаны правоохранителями. «Я не помню прецедентов, чтобы под видом праздника проводился митинг, но в таком случае правоохранительные органы будут подобное мероприятие абсолютно обоснованно трактовать как публичное и несогласованное. Это, конечно, подвергает участников мероприятия риску быть задержанными, они должны это понимать сами» — подчеркнул Крупский.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин также считает, что любое мероприятие должно быть согласовано для того, чтобы власти могли обеспечить порядок и безопасность граждан. «Не ясно, зачем некоторые идут на такой шаг. Скорее, это очередной способ от своего политического бессилия собрать граждан. Допускаю, на такой шаг идут из-за рисков слишком низкой явки, если мероприятие будет официальное. Такая вот попытка накрутить рейтинг», — заявил Паньшин.

Виктор Дорофеев
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