11:53 19 декабря 2017 0

Клеркам предложат добровольно перейти на работу в администрацию города Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заксобрание Свердловской области приняло решение передать дополнительную часть градостроительных полномочий администрации Екатеринбурга. С 1 января городские власти будут принимать решения о развитии застроенных территорий и проводить конкурсы на их дальнейшее освоение, заявил региональный министр строительства Михаил Волков.

Помимо этого, муниципалитет получает право утверждать нормативы градостроительных полномочий, например, то, сколько объектов социальной инфраструктуры должно находиться в той или иной части города. Волков также пояснил, почему минстрой не проводил конкурсы по освоению застроенных территорий после получения соответствующих полномочий в начале 2016 года. По его словам, ведомство подготовило четыре участка, однако на торги их выставить не сумело: ведь право изымать аварийные и пришедшие в негодность здания для муниципальных нужд осталось у администрации города. «А она правом расселять бараки не пользовалась. В связи с этим могла возникнуть ситуация, когда мы бы продали участок с торгов, а жители опротестовали бы принятые министерством решения», — подчеркнул министр.

Передача градостроительных полномочий повлечет за собой высвобождение части сотрудников министерства, добавил Волков. Им в том числе предложат добровольно перейти на работу в администрацию города, но также они могут быть трудоустроены в ведомстве: перед ним стоит теперь много задач. В ближайшее время министерство предложит на обсуждение новую структуру.

Депутат Зяблицев на заседании спросил, планирует ли министерство возвращать оставшиеся полномочия. Речь, в частности, идет о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, а также утверждение генплана города. Волков ответил, что в данный момент это даже не рассматривается. «Если возникнет необходимость, то мы будем рассматривать этот вопрос. Но на сегодняшний день достигнут баланс и его надо удерживать», — пояснил министр строительства.

Напомним, градостроительные полномочия перешли от Екатеринбурга в область в начале 2016 года. Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями. 1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавится право утверждать правила землепользования и застройки.