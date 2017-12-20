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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:07  20 декабря 2017 4

Жириновский идет на рекорд. Политик в шестой раз попытается занять пост главы государства

День народного единства. Москва, жириновский владимир
Жириновский считает себя незаменимым в своей партииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Либерально-демократическая партия России в ходе 31-го съезда выдвинула Владимира Жириновского кандидатом в президенты страны. Таким образом, политик в шестой раз будет баллотироваться на этот пост. Так часто в России этого не делал никто.

В работе съезда приняли участие 103 делегата от 85 региональных отделений ЛДПР, сообщает «Национальная служба новостей». Решение о выдвижении Жириновского в кандидаты на пост президента было принято единогласно, пишет RT.

«URA.RU» в своем репортаже проследило, как Жириновский менялся от выборов к выборам, став за все эти годы политиком номер два в современной России. Как передает «Подмосковье сегодня», политик назвал себя незаменимым, так как достойного преемника в его партии пока нет. Он также призвал жителей страны к переменам, назвав главной целью ЛДПР благополучие граждан, отмечают argumenti.ru.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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