18:07 20 декабря 2017 4

Жириновский считает себя незаменимым в своей партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Либерально-демократическая партия России в ходе 31-го съезда выдвинула Владимира Жириновского кандидатом в президенты страны. Таким образом, политик в шестой раз будет баллотироваться на этот пост. Так часто в России этого не делал никто.

В работе съезда приняли участие 103 делегата от 85 региональных отделений ЛДПР, сообщает «Национальная служба новостей». Решение о выдвижении Жириновского в кандидаты на пост президента было принято единогласно, пишет RT.

«URA.RU» в своем репортаже проследило, как Жириновский менялся от выборов к выборам, став за все эти годы политиком номер два в современной России. Как передает «Подмосковье сегодня», политик назвал себя незаменимым, так как достойного преемника в его партии пока нет. Он также призвал жителей страны к переменам, назвав главной целью ЛДПР благополучие граждан, отмечают argumenti.ru.