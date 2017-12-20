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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:47  20 декабря 2017 0

Главное деловое издание Урала превратится в СМИ будущего. Горожане смогут сами выбрать формат

Церемония награждения премией «Человек года 2017» от ДК. Екатеринбург, дружинин сергей
Директор издание Сергей Дружинин придумал для «Делового квартала» новый путь развитияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главное деловое издание Урала — «Деловой квартал» — меняет стратегию доставки к своим читателям и развития в целом. В приоритете — оригинальные форматы: бумажную версию, сайт, паблики в социальных сетях дополнят новыми каналами. Руководство журнала готовится презентовать своим читателям СМИ будущего.

Новую стратегию директор «Делового квартала» Сергей Дружинин озвучил, защищая бизнес-план перед акционерами уральского медиахолдинга «Абак-Пресс». По словам Дружинина, в 2018 году «ДК» расширит каналы распространения своих материалов. К порталу DK.RU, email-рассылке и бизнес-сообществам в Facebook и «ВКонтакте» добавятся новые социальные сети и мессенджеры. В частности, Instagram и Telegram.

Церемония награждения премией «Человек года 2017» от ДК. Екатеринбург, человек года, общее фото
«Деловой квартал» является организатором главной бизнес-премии Екатеринбурга
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дружинин анонсирует переосмысление email-рассылки (количество ее читателей превысило 10 тысяч человек; для сравнения — тираж журнала «ДК» составляет 5 тысяч экземпляров). На ее базе создадут «Клуб подписчиков DK.RU», для членов которого будут предусмотрены специальные возможности — участие в «закрытых» мероприятиях, эксклюзивный контент.

Следуя концепции развития каналов, трансформируется и бумажная версия «ДК»: выпуски будут приурочены к проведению четырех ключевых деловых мероприятий региона — «Евразийская неделя бизнеса» (апрель), ИННОПРОМ (июль), 100+ Forum Russia (октябрь) и бизнес-премия «Человек года» (ноябрь). Изменения затронут и контентное наполнение, и визуал журнала. «Если вы хотите услышать сенсацию о смерти печатной прессы, увы, разочарую. У нас уже давно нет деления на бумагу и веб. Журнал — один из каналов, наравне с соцсетями и ивентами. И у каждого своя стратегия развития», — пояснил нашему агентству директор издания. И продолжил: «Снижение количества номеров при увеличении объема страниц позволит читателям получать более полную и полезную информацию, а рекламодателям — гарантированные целевые контакты в контексте деловых событий».

Едва ли в Екатеринбурге найдется еще одно деловое издание, которое использовало бы столько же технологичных решений в распространении информации. Что касается редакционной политики, то в «ДК» обещают оставаться верными своим традициям. По данным «Делового квартала», в Екатеринбурге и Свердловской области издание читают более 500 тысяч человек, а суммарная аудитория DK.RU в городах-миллионниках (франчайзинговая сеть «ДК» охватывает Челябинск, Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, Казань и Ростов-на-Дону) превышает 1,2 млн пользователей.

Сегодня «Деловому кварталу» исполнилось 23 года.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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