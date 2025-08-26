26 августа 2025

В самом молодом районе Екатеринбурга пропал свет. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга пропало электричество
© Служба новостей «URA.RU»
Электричество должно появится через несколько часов
Электричество должно появится через несколько часов Фото:

В Екатеринбурге поздним вечером 26 августа в районе Академический пропал свет. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Я тут без света сижу. Еще и зарядки на телефоне почти не осталось», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Россети Урал». Там сообщили, что аварию устранят в ближайшие несколько часов.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
