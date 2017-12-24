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25 декабря 2017
24 декабря 2017
18:20  24 декабря 2017 12

Полицейские вшестером «обезвредили» пожилую торговку семечками. ВИДЕО

Правоохранители погрузили правонарушительницу в полицейскую машинуФото: скрин видео группы Mash, «ВКонтакте»

В Москве женщину, которая незаконно торговала семечками на улице, скрутили полицейские. Она оказывала сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось задерживать ее вшестером. Видео инцидента опубликовали в группе Mash во «ВКонтакте».

«Шестеро полицейских задерживают особо опасную преступницу, пойманную на уличной торговле семечками», — значится в подписи к записи в соцсети. На кадрах видно, как сотрудники ведомства грузят правонарушительницу в полицейскую машину — она сопротивлялась. «Пожилая рецидивистка оказала сопротивление и была обезврежена. Вместе с тележкой», — прокомментировали авторы поста.

Пользователи Сети отреагировали на видео шутками. «Фух, теперь буду спать спокойно. Спасибо полиции», «Однако, террористка закидывала семечками полицейских», «Не на бандюгов же так накидываться», — откликнулись подписчики группы.

Ранее жители Сургута пожаловались на уличную рекламу, которая портит облик города. Как сообщало «URA.RU», баннеры содержат фотографии обнаженных девушек и шаурмы. Жители иронизировали, что следующим шагом рекламщиков станет реклама уличных торговок семечками.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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