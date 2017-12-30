Пермяк залез в дом через собачью конуру, чтобы украсть планшет

11:30 30 декабря 2017 0

Внутри будки было отверстие, которое вело в дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Моргуново в Пермском крае мужчина обокрал дом, пробравшись в него через собачью конуру. Внутри будки, пристроенной к зданию, было отверстие, через которое питомец мог зайти в дом. Из жилища вор унес планшет и портмоне, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

После того, как владелица вещей обратилась в полицию, правоохранители задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя «Похищенные вещи вернули потерпевшей. А в отношении вора возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Как писало писало «URA.RU», ранее в Москве в театральном центре им. Мейерхольда из сейфа украли около 1 млн рублей. По факту кражи началась проверка.