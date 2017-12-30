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Главные новости Пермского края
11:30  30 декабря 2017 0

Пермяк залез в дом через собачью конуру, чтобы украсть планшет

Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревня, пес, собака, село, дворовая собака
Внутри будки было отверстие, которое вело в домФото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Моргуново в Пермском крае мужчина обокрал дом, пробравшись в него через собачью конуру. Внутри будки, пристроенной к зданию, было отверстие, через которое питомец мог зайти в дом. Из жилища вор унес планшет и портмоне, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

После того, как владелица вещей обратилась в полицию, правоохранители задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя «Похищенные вещи вернули потерпевшей. А в отношении вора возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Как писало писало «URA.RU», ранее в Москве в театральном центре им. Мейерхольда из сейфа украли около 1 млн рублей. По факту кражи началась проверка.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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