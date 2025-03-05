Топ специалистов, в которых нуждаются пермские работодатели

Пермские работодатели активно ищут менеджеров, продавцов и электромонтажников
© Служба новостей «URA.RU»
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Спросом в Перми пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами
Спросом в Перми пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами Фото:

В Перми работодателям не хватает менеджеров. Для них в 2025 году опубликовано почти две тысячи вакансий, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Наиболее активно работодатели Перми ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами. В 2025 году открыто 1,9 тысячи таких вакансий. На втором месте — продавцы-консультанты и кассиры (1,8 тысячи вакансий). Третью строчку заняли электромонтажники — 1,6 тысячи предложений», — рассказали URA.RU в hh.ru.

В топ-10 также вошли оператор call-центра, специалист контактного центра (1,4 тысячи), водитель (900), сварщик (800), разнорабочий (600). По 500 вакансий размещено для поваров, пекарей, кондитеров и слесарей, сантехников.

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В Перми работодателям не хватает менеджеров. Для них в 2025 году опубликовано почти две тысячи вакансий, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Наиболее активно работодатели Перми ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами. В 2025 году открыто 1,9 тысячи таких вакансий. На втором месте — продавцы-консультанты и кассиры (1,8 тысячи вакансий). Третью строчку заняли электромонтажники — 1,6 тысячи предложений», — рассказали URA.RU в hh.ru. В топ-10 также вошли оператор call-центра, специалист контактного центра (1,4 тысячи), водитель (900), сварщик (800), разнорабочий (600). По 500 вакансий размещено для поваров, пекарей, кондитеров и слесарей, сантехников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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