Неизвестный выпуск газеты «Пермские епархиальные ведомости» неожиданно обнаружили исследователи в государственном архиве. О том, что издание выходило весной 1919 года, ранее никто не знал. В номере рассказывается о периоде Красного террора в Прикамье. О находке сообщили в государственном архиве Пермского края.
«Ранее исследователям были известны только два номера „Пермских епархиальных ведомостей“, выпущенных в период контролирования Западного Урала колчаковцами. Но в деле управляющего Пермской епархией архиепископа Бориса, которого обвиняли в „организации белых банд“, был выявлен номер газеты, вышедший в свет 28 апреля 1919 года. Основную часть неофициального отдела этого номера занимают публикации, посвященные периоду Красного террора в Прикамье в 1918 году и его последствиям для Пермской епархии», — говорится на странице госархива в соцсети «ВКонтакте».
Газета «Пермские епархиальные ведомости» обычно публиковала сведения о кадровых изменениях в епархии, о результатах учебных испытаний в духовно-учебных заведениях и другую официальную информацию. В неофициальном отделе выходили статьи, посвященные вопросам религиозного воспитания, образования и миссионерской работы Пермской епархии.
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