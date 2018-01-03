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Главные новости Свердловской области
13:26  03 января 2018 1

Треть новогодних подарков на Урале признана опасной для детей

Новогоднее оформление ресторана Маккерони. Екатеринбург, новогодняя елка, новогоднее оформление, украшения, интерьер
Не все сладкие подарки можно употреблятьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области перед Новым годом проверили две с половиной тысячи сладких новогодних подарков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 700 штук из проверенных подарков продавались с нарушениями закона.

Недобросовестные продавцы не соблюдали правила маркировки и не располагали необходимыми документами, которые могли бы подтвердить качество и безопасность товара для детей.

По результатам проверки было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, а также выписаны штрафы на сумму 116,5 тысяч рублей. Все продавцы, не соблюдающие правила реализации товара, должны будут устраненить выявленные нарушения.

В ведомстве напомнили, что сладкие новогодние подарки нужно покупать только в супермаркетах, торговых центрах и магазинах. Специалисты Роспотребнадзора также призывают внимательно изучать упаковку товара, его состав и сроки хранения.

Олег Теплоухов
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