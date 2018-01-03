Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области перед Новым годом проверили две с половиной тысячи сладких новогодних подарков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 700 штук из проверенных подарков продавались с нарушениями закона.
Недобросовестные продавцы не соблюдали правила маркировки и не располагали необходимыми документами, которые могли бы подтвердить качество и безопасность товара для детей.
По результатам проверки было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, а также выписаны штрафы на сумму 116,5 тысяч рублей. Все продавцы, не соблюдающие правила реализации товара, должны будут устраненить выявленные нарушения.
В ведомстве напомнили, что сладкие новогодние подарки нужно покупать только в супермаркетах, торговых центрах и магазинах. Специалисты Роспотребнадзора также призывают внимательно изучать упаковку товара, его состав и сроки хранения.