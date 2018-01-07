Названы самые популярные в России внедорожники

Эксперты составили список лучших внедорожников, которые можно приобрести в России. В пятерке лидеров оказались и отечественные автомобили.
Первым в списке портала «Авторамблер» оказался внедорожник Chevrolet Niva. Он имеет двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80 лошадиных сил. Основным достоинством автомобиля называют хорошее соотношение цены и качества. Полная комплектация машины обойдется в 700,9 тысячи рублей.
Следом идет УАЗ «Хантер», который может проехать практически по любой местности, отмечает издание. Базовая стоимость авто составляет 619 тысяч рублей. Следующий в списке — УАЗ «Патриот» с базовой ценой 699 тысяч рублей. Дороже обойдется комплектация, в которую входят боковые зеркала с электроприводом и обогревом, регуляторы руля по вылету и наклону, фронтальные подушки безопасности и кондиционер.
Также среди внедорожников, которые можно приобрести в России, оказались Toyota Fortuner стоимостью от 2,6 млн рублей, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz G-Klasse.
Как писало «URA.RU», ранее российские автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей на вторичном рынке, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Лучшим вариантом в этой категории признали подержанные Daewoo Nexia.