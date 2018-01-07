Названы лучшие подержанные авто до 100 тысяч рублей

Российские автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей на вторичном рынке, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Лучшим вариантом в данной категории признали подержанные Daewoo Nexia.
Выяснилось, что на вторичном рынке за указанную сумму без труда можно найти Daewoo Nexia в хорошем состоянии. На втором месте расположился седан Chevrolet Lanos — автомобили, выпущенные в середины нулевых, также широко представлены. Эксперты отмечают неприхотливость, отсутствие сложностей при ремонте и «выносливость» этой модели. Третье место осталось за моделями Ford Focus первой генерации — большинство подобных авто перепродаются в плохом состоянии, но эксперты считают, что при тщательном поиске можно найти достойные варианты, сообщают «Автоновости дня».
Замыкают рейтинг Mazda 323 и Mazda 626. С этими автомобилями следует быть внимательнее при покупке. Несмотря на приятный внешний вид, их сложно найти в нормальном техническом состоянии.