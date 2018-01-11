20:15 11 января 2018 0

Металлурги скупили восемь тысяч гектар земель, чтобы поставить козью ферму Фото: архив газеты «Егоршинские вести»

Компания «УГМК-Агро» будет разводить коз и выпускать сыр в селе под Екатеринбургом, где раньше выращивали верблюдов. Об этом «URA.RU» сообщил глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов. «К нам заходит УГМК-Агро, они скупили 8200 гектаров земли и планируют строить козью ферму на 10 тысяч голов, — рассказал агентству мэр Артемовского. — В прошлом году начали готовить проект, в этом году хотят приступать к строительству».

Земли будущего хозяйства находятся на подъезде к Артемовскому со стороны Екатеринбурга (примерно в 100 километрах от областного центра), между объездной дорогой и селами Покровское и Большое Трифоново. По словам мэра, участок под строительство самой фермы небольшой, основную часть земель будут занимать поля, на которых выращивать корма для коз. Благодаря проекту будет создано около 200 рабочих мест, трудиться на ферме будут жители окрестных деревень.

В УГМК «URA.RU» подтвердили, что сделка имела место и что компания «УГМК-Агро» будет строить козью ферму под Артемовским (это будет уже вторая такая ферма в агрохолдинге медников — первая действует в поселке Садовый под Екатеринбургом). «Несмотря на то, что мы выступаем новаторами, проект оказался интересным, хотя и непростым, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы УГМК Алексей Свалов. — Поэтому развитие проекта точно будет». Подробности проекта в компании обещают сообщить позднее.

Напомним, что ранее в селах Покровское и Большое Трифоново под Артемовским базировалась агрофирма «Артемовская», которая выращивала экзотических животных, в том числе верблюдов из Средней Азии. Парочка верблюдов жила и успешно плодилась несколько лет (директор Сергей Эйриян любил дарить верблюжат разным людям и организациям Артемовского). Однако судьба животных оказалась печальной: в 2010 году самец попал под электричку, а самка убежала в лес, и ее долго искали. Впоследствии хозяйство обанкротилось.