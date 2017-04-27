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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:51  27 апреля 2017 1

Премия в миллион. Тагильский инкассатор инсценировал ограбление из-за маленькой зарплаты

Мешок с деньгами Челябинск, инкассатор, мешок с деньгами
Инкассатор из-за низкой зарплаты хотел сам себе выдать премиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд Нижнего Тагила передано дело на инкассатора из Нижнего Тагила Артема Татаринова и его друга Дмитрия Домбровского., инсценировавших ограбление. Сотрудник «РОСИНКАС» заявил, что пошел на кражу из-за низкой зарплаты.

«Они обвиняются по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Помимо этого, Татаринов обвиняется в «заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора свердловской области.

По версии следствия, 16 февраля 2017 года Татаринов получил в организации на улице Орджоникидзе сумку с миллионом рублей. Вышел через черный ход и передал деньги своему знакомому Домбровскому. После этого вернулся в здание, на полу испачкал свою одежду и обратился в полицию с заявлением об ограблении. Через два дня сыщики уголовного розыска раскрыли преступление. Татаринов признался, что хотел таким образом получить своеобразную премию.

Аналогичное дело расследуется сейчас в Первоуральске. Там руководство одного из банков обвинило инкассатора в краже четырех миллионов рублей.

Александр Лукманов
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