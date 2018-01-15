05:00 15 января 2018 0

Полицейские назвали случившееся «форс-мажором» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жителя Ростовской области доставили в больницу с травмами, после того, как в лобовое стекло его автомобиля влетела ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши встречной фуры. Страшный инцидент произошел в субботу, 13 января.

Как передает паблик Mash в сети «ВКонтакте», в противоположном направлении двигался грузовой автомобиль, неожиданно с крыши фуры слетела льдина и попала в лобовое стекло Renault. Кусок льда задел 25-летнего водителя, осколки лобового стекла травмировали лицо и тело. Молодого человека экстренно госпитализировали в больницу.

При этом сотрудники правоохранительных органов отказались разыскивать водителя фуры. По мнению полицейских, произошел «форс-мажором». Как сообщает информагентство Nation News, родственники пострадавшего намерены самостоятельно разобраться в случившемся и связаться с представителями компании, которой принадлежит грузовой автомобиль.