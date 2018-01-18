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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:17  18 января 2018 0

На Урале по записи с камер нашли подростков, разгромивших ледовый городок. ВИДЕО

После уборки городок продолжил работуФото: sirius-online.ru

В Сысерти Свердловской области благодаря записи с камеры видеонаблюдения установили подростков, устроивших погром в ледяном городке. Молодые люди пришли на площадь перед городским Домом культуры в половине шестого утра. В городке они разрушили ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года — собаки.

Вандалы устроили погром пятого января. По данным сотрудника администрации, инцидент произошел из-за того, что охранник уснул.

«Сообщение о ЧП поступило лично начальнику райотдела полиции Евгению Узянову от замглавы города Натальи Кузнецовой. Полковник Узянов направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Сыщики установили, что обеспечивает общественный порядок в городке местный ЧОП. Оценка его работы после инцидента напрашивается сама собой», — заявил в разговоре с «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полицейские проанализировали видеозапись и по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних, 2000 и 2002 годов рождения, Кирилл и Александр. Также там был совершеннолетний по фамилии Низамов, 1999 года. Он стоит на учете в полиции, поэтому сам в погроме не участвовал, а стоял рядом и не мешал приятелям, пояснил Горелых. Известно, что один из них находится под опекой и состоит на учете у медиков, другой — на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Предполагается, что молодые люди встретились в полночь и гуляли до утра. Около 5:30 они решили разрушить ледяные скульптуры. Полиция выписала административный штраф родителям и опекуну молодых людей за ненадлежащее воспитание детей. По данным горадминистрации, ущерб от разрушителей составил 97 тысяч рублей, чиновники готовят иск в суд.

Александр Лукманов
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