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25 января 2018
24 января 2018
20:58  24 января 2018 0

Власти Югры пытаются обезопасить пешеходов. Водители негативно воспринимают последние изменения в ПДД

Югорские власти обсудили ситуацию на дорогах регионаФото: официальный сайт ХМАО — Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Нижневартовска Василий Тихонов провели рабочую встречу по вопросам, связанным с безопасностью участников дорожного движения. В частности, речь шла о скором вводе диагональных «зебр» и строительстве новых подземных переходов.

Последнее стало возможным благодаря развитию технологий. По словам Тихонова, раньше это было дорогостоящим мероприятием, а сейчас может обойтись в разы дешевле. Комарова заявила, что в этом году также появятся новые наземные пешеходные переходы: не только по периметру перекрестка, но и диагональные.

Что касается изменений в ПДД относительно наземных переходов (уже введенный красный свет для водителей во всех направлениях, пока пешеходам горит зеленый), то водители воспринимают их негативно, отметила глава региона. Она подчеркнула, что концептуальные решения, которые применяются сегодня, все же в первую очередь направлены на обеспечение безопасности пешехода. «И как бы мы ни нервничали, сидя за рулем автомобиля, надо понимать, что все принимаемые решения написаны кровью и с учетом горького опыта», — приводятся слова губернатора на сайте ХМАО-Югры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что водителей в России обяжут уступать дорогу велосипедистам. Однако пропускать их нужно будет только в специально отведенных для них «велосипедных зонах»: гражданам, передвигающимся на двухколесном транспорте, запретят пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам «верхом».

Знак «Диагональный пешеходный переход» появился на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова вместе с некоторыми другими некоторое время назад, но устанавливались они в качестве эксперимента. Теперь их поставят по всей России в рамках предварительного национального стандарта. Такие знаки не будут обязательными для участников движения — водителей не будут штрафовать за неисполнение требований несуществующих с точки зрения ПДД знаков. При этом первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что новые знаки улучшат ситуацию на трассах, пишет «Утро.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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