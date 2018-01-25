Екатеринбург сделают «умным городом», если он победит в борьбе за Экспо-2025

13:26 25 января 2018 2

Уральский регион сделают одним из центров экономического развития России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в случае проведения Экспо-2025 в Екатеринбурге мегаполис станет «умным городом» (smart-city). Власти хотят сделать Уральский регион одним из центров экономического развития России.

Политик в интервью телеканалу «Россия-24» назвал Екатеринбург одним из крупнейших с точки зрения инновационных идей и технологий развития городов в стране. Власти России рассматривают Экспо-2025 как возможность показать всему миру технологии и инновации, которых стране удалось достичь за последние годы. В случае победы заявки РФ на проведение выставки Екатеринбург станет демонстрационной площадкой — одним из самых современных и умных городов в мире.

«Мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения. Всемирная выставка — это хороший шанс. Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России. И проекты типа smart-city сейчас модные конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения», — сказал Дворкович. Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных технологий, а также интернета вещей для управления городом и улучшения качества жизни в нем.

Отметим, ранее французские власти решили отозвать заявку Парижа на право проведения Экспо-2025. Причиной отказа стала экономическая нецелесообразность. Теперь у Екатеринбурга только два конкурента — Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).