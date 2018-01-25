{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
15:12  25 января 2018 0

Южноуральца осудили за педофилию и убийство 22-летней давности

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, наручники
Ближайшие шестнадцать лет осужденный проведет в колонииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский окружной суд вынес приговор 40-летнему жителю Магнитогорска Челябинской области, который обвиняется в педофилии, а также в убийстве 82-летней пенсионерки, совершенном двадцать лет назад. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно сообщению ведомства, осужденный в 1996 году, во время прохождения срочной службы в армии, проник в жилой дом с целью похищения имущества, где его и заметила пожилая хозяйка. Он несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего женщина скончалась. «Кроме того, с марта по май 2015 года Лобанов неоднократно приглашал в арендуемую им в Магнитогорске квартиру несовершеннолетних для последующего совершения в отношении них преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — пишут на сайте прокуратуры. Отмечается, что судом мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее «URA.RU» информировало о вопиющем случае: мужчина сжег заживо семью вице-губернатора Севастополя и самостоятельно написал явку с повинной спустя пять лет. По некоторым данным, он рассчитывал, что дело будет возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», срок давности по которой к моменту его признания уже вышел, однако обвинили его в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров