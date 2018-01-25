Южноуральца осудили за педофилию и убийство 22-летней давности

15:12 25 января 2018 0

Ближайшие шестнадцать лет осужденный проведет в колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский окружной суд вынес приговор 40-летнему жителю Магнитогорска Челябинской области, который обвиняется в педофилии, а также в убийстве 82-летней пенсионерки, совершенном двадцать лет назад. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно сообщению ведомства, осужденный в 1996 году, во время прохождения срочной службы в армии, проник в жилой дом с целью похищения имущества, где его и заметила пожилая хозяйка. Он несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего женщина скончалась. «Кроме того, с марта по май 2015 года Лобанов неоднократно приглашал в арендуемую им в Магнитогорске квартиру несовершеннолетних для последующего совершения в отношении них преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — пишут на сайте прокуратуры. Отмечается, что судом мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее «URA.RU» информировало о вопиющем случае: мужчина сжег заживо семью вице-губернатора Севастополя и самостоятельно написал явку с повинной спустя пять лет. По некоторым данным, он рассчитывал, что дело будет возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», срок давности по которой к моменту его признания уже вышел, однако обвинили его в убийстве с отягчающими обстоятельствами.