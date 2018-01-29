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Главные новости Курганской области
13:58  29 января 2018 29

Курганцы просят президента остановить возведение 17-этажной высотки в центре города. ФОТО

Строительство скандальной высотки началось в октябре прошлого годаФото предоставлено жительницей дома №15 по улице Зорге в Кургане

В Кургане жители домов по улицам Зорге и 1 Мая обратились в приемную президента России с просьбой проверить законность возведения жилого здания около Дома бытовых услуг. По мнению курганцев, появление 17-этажной высотки в центре города повлечет за собой массу проблем.

Как отмечают заявители в своем письме (его копия имеется в распоряжении агентства), участок для строительства нового многоквартирного дома слишком маленький (2498 кв. м) и буквально «съедает» придомовое пространство близлежащих домов, где могли бы разместиться детские и спортивные площадки. Кроме того, жители многоэтажек по адресам ул. Зорге, 15 и 1 Мая, 11б с появлением «соседа» лишатся естественного света и приватности — квартиры будут просматриваться через окна. Указывают возмущенные жители и на нехватку мест для стоянки автомобилей в районе (для нового дома на 170 квартир проектом предусмотрено всего семь парковочных мест), а также на то, что в будущем из-за узости проездов к близлежащим зданиям не смогут подъехать автомобили экстренных служб.

Стройка ведется буквально во дворе близлежащего дома
Фото предоставлено жительницей дома №15 по улице Зорге в Кургане

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что у жителей есть полное право требовать повторной экспертизы проекта, так как строительство действительно ведется с нарушениями. «Улица и сейчас стоит забитая по вечерам, в этом районе живет и работает огромное количество людей. Парковочных мест практически нет. Жилой дом на 170 квартир — фактически общежитие — создаст настоящий транспортный коллапс в этом районе», — заявил собеседник на условиях анонимности. Он добавил, что есть и другие очевидные нарушения, например, в непосредственной близости к новостройке находится насосная станция, до которой, по санитарным нормам, должно быть не менее 50 метров.

В строительной компании «Геометрия», которая занимается возведением 17-этажки, агентству пояснили, что все необходимые требования соблюдены. По словам представителей застройщика, это подтверждается разрешением на строительство от администрации Кургана. На обращение недовольных жителей в городской мэрии ответили, что «застройщик предоставил все необходимые документы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе положительное заключение экспертизы проектной документации» (копия ответа есть в редакции). Курганцев такой ответ не устраивает — проверить законность возведения жилого дома они, помимо президента, просят прокуратуру Курганской области и Общероссийский народный фронт.

Это не первый конфликт, связанный с новостройками в Кургане. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане разгорелся скандал вокруг застройки территории, ограниченной улицами Свердлова, Зорге и Пушкина.

Вера Чернышева
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