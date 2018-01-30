{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
13:12  30 января 2018 8

Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге начнется с ЖБИ

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, общественный транспорт, пассажир
Когда именно построят новую ветку метро, не уточняетсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В планах строительства новых станций метро в Екатеринбурге приоритетным остается направление с ЖБИ до центра города. Об этом рассказал замглавы горадминистрации Алексей Белышев.

По словам Белышева, строительство метро до ВИЗа сейчас отходит на второй план. «Более важным мы считаем обратное направление — с ЖБИ гораздо сложнее выехать, чем с ВИЗа», — сказал он в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний». Алексей Белышев заявил, что создание и второй, и третьей ветки метро заложено в генеральный план развития города. Однако конкретных сроков назвать не смог. «Год указать сложно, потому что затраты достаточно большие», — отметил замглавы администрации.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сильным стимулом для развития городского метрополитена станет проведение Экспо-2025 в Екатеринбурге. По его мнению, это событие помогло бы достроить метро гораздо быстрее.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров