Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге начнется с ЖБИ

13:12 30 января 2018 8

Когда именно построят новую ветку метро, не уточняется Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В планах строительства новых станций метро в Екатеринбурге приоритетным остается направление с ЖБИ до центра города. Об этом рассказал замглавы горадминистрации Алексей Белышев.

По словам Белышева, строительство метро до ВИЗа сейчас отходит на второй план. «Более важным мы считаем обратное направление — с ЖБИ гораздо сложнее выехать, чем с ВИЗа», — сказал он в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний». Алексей Белышев заявил, что создание и второй, и третьей ветки метро заложено в генеральный план развития города. Однако конкретных сроков назвать не смог. «Год указать сложно, потому что затраты достаточно большие», — отметил замглавы администрации.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сильным стимулом для развития городского метрополитена станет проведение Экспо-2025 в Екатеринбурге. По его мнению, это событие помогло бы достроить метро гораздо быстрее.