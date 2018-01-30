Экс-глава свердловского УФАС объединит всех борцов с коррупцией

18:00 30 января 2018 0

Легендарная Татьяна Колотова возвращается в свердловскую медиаповестку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На 1 февраля 2018 года запланировано проведение собрания свердловских общественников, на котором будет обсуждаться вопрос о создании региональной Ассоциации антикоррупционных организаций. Приглашения заинтересованным лицам принять участие в мероприятии рассылается от имени бывшего руководителя УФАС по Свердловской области Татьяны Колотовой.

Повестка обсуждения и список претендентов на пост ее руководителя пока не разглашаются. По данным источника «URA.RU», к организации проекта также имеют отношение представители Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, регионального Союза малого и среднего бизнеса, а также свердловской Общественной палаты.

Президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков пояснил «URA.RU», что идея создания Ассоциации пока находится в разработке. По его словам, запланированная на 1 февраля встреча перенесена на более поздний срок, о чем потенциальные участники мероприятия будут извещены в самой ближайшее время.

Татьяна Колотова руководила УФАС Свердловской области с февраля 2006 года по ноябрь 2014 года. Она ушла в отставку в связи с достижением предельного для госслужбы возраста. Знающий Колотову бизнесмен отзывается о ней как о талантливом и принципиальном руководителе — во время руководства управлением ФАС по ее инициативе раскрывалось до ста картельных сговоров в год.

Однако перед отставкой Татьяну Колотову стали преследовать скандалы. Самый громкий из них — это уголовное дело бывшего зама управления — Марины Пушкаревой за взятку. Колотова всегда поддерживала свою бывшую подчиненную. В ходе подготовки материала дозвониться до Татьяны Колотовой не удалось.