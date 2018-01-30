{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
18:00  30 января 2018 0

Экс-глава свердловского УФАС объединит всех борцов с коррупцией

Татьяна Колотова и Андрей Цариковский. УФАС. Екатеринбург, колотова татьяна
Легендарная Татьяна Колотова возвращается в свердловскую медиаповесткуФото: Александр Мамаев © URA.RU

На 1 февраля 2018 года запланировано проведение собрания свердловских общественников, на котором будет обсуждаться вопрос о создании региональной Ассоциации антикоррупционных организаций. Приглашения заинтересованным лицам принять участие в мероприятии рассылается от имени бывшего руководителя УФАС по Свердловской области Татьяны Колотовой.

Повестка обсуждения и список претендентов на пост ее руководителя пока не разглашаются. По данным источника «URA.RU», к организации проекта также имеют отношение представители Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, регионального Союза малого и среднего бизнеса, а также свердловской Общественной палаты.

Президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков пояснил «URA.RU», что идея создания Ассоциации пока находится в разработке. По его словам, запланированная на 1 февраля встреча перенесена на более поздний срок, о чем потенциальные участники мероприятия будут извещены в самой ближайшее время.

Татьяна Колотова руководила УФАС Свердловской области с февраля 2006 года по ноябрь 2014 года. Она ушла в отставку в связи с достижением предельного для госслужбы возраста. Знающий Колотову бизнесмен отзывается о ней как о талантливом и принципиальном руководителе — во время руководства управлением ФАС по ее инициативе раскрывалось до ста картельных сговоров в год.

Однако перед отставкой Татьяну Колотову стали преследовать скандалы. Самый громкий из них — это уголовное дело бывшего зама управления — Марины Пушкаревой за взятку. Колотова всегда поддерживала свою бывшую подчиненную. В ходе подготовки материала дозвониться до Татьяны Колотовой не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров