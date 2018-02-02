В Перми открылась выставка «Арт-Пермь», посвященная любви и сексуальности. Ее раскритиковала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
Про словам омбудсмена, на выставке присутствует экспонат в форме розового куба. Заглянув в маленькие окошечки, расположенные на нем, можно увидеть эротические картины известных художников. «Одно из окошек находится на уровне глаз ребенка. И родители могут не увидеть табличку 18+ в самом вверху. Значит, нужно это предупреждение было разместить рядом с каждым окошечком», — написала Денисова в Facebook.
Художественный салон «Арт-Пермь» проходит в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время». Он был организован при поддержке министерства культуры Пермского края и закончится 11 февраля.