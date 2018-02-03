15:30 03 февраля 2018 0

Евгений Куйвашев считает давление на Россию неприемлимым Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге на митинг-концерт «Россия в моём сердце», посвященном 75-летию победы в Сталинградской битве, вышло более восьми тысяч человек. К ним обратились глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, а также посредством видеосвязи из Москвы олимпийский чемпион, наш земляк Антон Шипулин.

Екатеринбуржцы, среди которых студенты сотрудники предприятий, представители различных партий и общественных организаций, собрались в Историческом сквере. К ним обратился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который напомнил о том, какой вклад внесли уральцы в победу под Сталинградом. «Это был переломный момент, позволивший освободить территории нашей страны и Европы. Мы победили, мы придали суду нацистских преступников, мы освободили узников концлагерей и всю европейскую цивилизацию», — отметил глава региона, его слова приводит департамент информполитики Свердловской области.

Куйвашев заявил, что нахождение России под западными санкциями, постоянные попытки подорвать авторитет власти, необоснованный недопуск российских спортсменов на Олимпиаду, являются неприемлемыми. «Нас, уральцев, не запутать. Уверен, что все, собравшиеся сегодня, прекрасно это понимают», — обратился к участникам акции губернатор.

1/4 Подвиг героев Сталинградской битвы почтили у мемориала на Широкореченском кладбище Фото: Официальный сайт Екатеринбурга

К участникам митинга в Екатеринбурге записал видеообращение находящийся сейчас в Москве олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин. «Пример защитников Сталинграда, наших дедов и прадедов, не дает нам права быть слабыми. Хочу, чтобы мои земляки-уральцы знали: никакие интриги и козни не подавят мою волю к победе», — заявил спортсмен. По словам Антона Шипулина, недопуск к участию в Олимпиаде только усилил его стремление «отстоять честь России и российского спорта».

Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева с российским флагом в руках призвала тысячи собравшихся прокричать «Россия, вперед!». Ее призыв поддержали представителей общественных организаций Среднего Урала. Лозунг «Победили тогда, победим и сегодня!» стал главным лейб-мотивом патриотической акции «Россия в моем сердце». В ходе ее проведения екатеринбуржцы вместе с приехавшими их поддержать жителями целого ряда городов Свердловской области, представителями крупнейших металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий региона отдали дань памяти и уважения фронтовикам и труженикам тыла, победивших в феврале 1943 года врага под Сталинградом.

В субботу, 3 февраля, патриотические концерты-митинги «Россия в моем сердце» проходят во всех регионах России. Их главная цель — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Акцию поддержали десятки общественных и волонтерских организаций — например, Всероссийский Союз десантников России, патриотические организации «Боевое братство!», «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, благотворительный фонд «Ратники отечества» и многие другие. В Москве в честь праздника выступили такие звезды как Валерий Меладзе, Олег Газманов, певица Нюша и другие.