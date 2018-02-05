18:47 05 февраля 2018 0

Пройти в поселок короткой дорогой можно через территорию санатория Фото: группа «Туроператор КОНТИНЕНТ» в соцсети «Одноклассники»

В тюменском санатории «Тараскуль» пройдет служебное расследование после публикации «URA.RU» о жителе местного поселка, которому в сильные морозы охранники здравницы не разрешили пройти короткой дорогой домой. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» директор учреждения Наталья Шанаурина, все жители поселка имеют право прохода через территорию санатория при предъявлении паспорта.

Через «Тараскуль» проходит короткий путь от трассы в одноименный поселок, в санатории находятся также банкоматы, аптека и магазины. Собеседница агентства подтвердила, что в учреждении действует пропускной режим, связанный в том числе и с антитеррористическими мерами. Однако по действующим в санатории правилам пройти на территорию центра реабилитации, помимо его сотрудников, свободно могут пациенты, их посетители, а также жители поселка Тараскуль при предъявлении удостоверения личности. Для всех остальных вход платный.

Видео: Владимир Федоренко, «ВКонтакте»

Наталья Шанаурина сообщила, что лишь сегодня вышла из отпуска и намерена разобраться в ситуации с отказом охраны пропустить через «Тараскуль» 55-летнего экс-сотрудника Владимира Федоренко. Инцидент произошел в сильные морозы и мог стать причиной серьезных проблем со здоровьем у жителя поселка.

Мужчина снял на видео разговор с охранником центра реабилитации и журнал с записью «Федоренко не пускать», после чего, по информации источника агентства, знакомого с ситуацией в «Тараскуле», двое охранников были уволены.

Собеседница агентства подчеркнула, что «никто никого не преследует» и Владимир Федоренко имеет право, как и остальные жители поселка, проходить на территорию «Тараскуля».

Текучка кадров в «Тараскуле» действительно есть, подтвердила директор санатория Фото: с сайта ФСС РФ

Как отметил директор санатория, к увольнению сотрудников охраны она не имеет отношения, поскольку из отпуска не имела возможности отдать такое распоряжение. «Буду выяснять и разбираться, пригласила заместителя, курирующего этот вопрос», — сообщила Наталья Шанаурина.

Что касается увольнений других сотрудников санатория, то текучка кадров, по словам руководителя центра реабилитации действительно есть: «У нас работает 940 человек, большой коллектив, чем больше учреждение — тем больше текучка».

«Должна быть дисциплина однозначно, — подчеркнула она. — Когда мы начали сталкиваться с элементами невыполнения должностных инструкций, коррупции, воровства и прочего, когда с сотрудников начали спрашивать — людям это не очень понравилось», — пояснила Наталья Шанаурина.

Ранее житель поселка Тараскуль Владимир Федоренко в соцсетях опубликовал видеозапись, на которой сотрудник охраны не пропускает его на территорию Центра реабилитации. Инцидент произошел в январе, когда температура воздуха опускалась ниже минус 30 градусов. Бывший сотрудник санатория рассказал, что в «Тараскуле» большая текучка кадров, уходят даже квалифицированные работники и ситуация в целом складывается не очень хорошая. Владимир Федоренко сообщил, что направил письмо в Фонд социального страхования РФ, который является учредителем центра реабилитации «Тараскуль».