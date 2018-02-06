11:48 06 февраля 2018 2

Любовь Жангаулова часто появлялась на страницах СМИ Фото: E1.ru

Жительница поселка Медный под Екатеринбургом обвинила своего отца Амана Жангаулова в том, что он постоянными избиениями довел до самоубийства ее мать Любовь Жангаулову. По словам девушки, ее мать стеснялась выносить сор из избы и писать заявление в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье „доведение до самоубиийства“, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — В ходе расследования данного уголовного дела следователи намерены выяснить не только обстоятельства, непосредственно связанные со смертью женщины, но и тщательно проверить информацию об иных возможных инцидентах и конфликтах, которые могли произойти между взрослыми членами семьи».

Так выглядит Любовь после последней встречи с отцом Фото: E1.ru

О том, что 57-летняя Любовь Жангаулова, мать девяти детей, семеро из которых были приемными, покончила с собой, ранее сообщало «URA.RU». Причины самоубийства не назывались. Эта семья считалась благополучной и часто становилась героями материалов в СМИ. Тем не менее старшая дочь погибшей женщины, которую тоже зовут Любовь, рассказала о том, что отец систематически избивал жену и детей. Последняя ее встреча с ним закончилась дракой и ножевыми ранениями. Любовь рассказала, что приехала с двумя подругами, Катей и Гелей, чтобы забрать школьные принадлежности для младших братьев и сестер, которых сейчас вернули в детдом. Девушка утверждает, что отец с ножом в руках бросился на них, в итоге все три девушки получили ножевые ранения лица, рук. В конце концов им втроем удалось обезоружить мужчину. После этого он сбежал, направился в полицию и написал заявление на дочь. Аман обвинил Любу в том, что она хочет его убить, чтобы завладеть квартирой.