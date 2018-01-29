На Урале покончила с собой мать девятерых детей

18:48 29 января 2018 0

Дом, где недавно было много детей, опустел Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Медном под Екатеринбургом покончила с собой 57-летняя Любовь Жангаулова. Она воспитывала девятерых детей: два ребенка были свои, а семеро приемных.

Супруги Любовь и Аман Жангауловы переехали из Семипалатинска в тогда еще Свердловск в середине 80-х. Они изначально хотели создать большую семью, но, так как родили только двоих детей, начали брать приемных, по тем или иным причинам оставшихся без родителей.

По словам супруга женщины, теперь детей забрали органы опеки и он внезапно остался один. Причина, которая толкнула женщину на крайний шаг, пока не называется.

«Отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводится проверка. Осмотр тела показал, что криминального воздействия не было», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Также «URA.RU» стало известно, что аналогичный случай с многодетной матерью произошел в городе Добрянка в Пермском крае. Покончила с собой 24-летняя мать троих детей Ольга Семиколенова, сообщают в группе «Подслушано в Добрянке» во «ВКонтакте». В Следственном комитете проводят проверку по факту гибели женщины.