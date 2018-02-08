12:58 08 февраля 2018 3

В свердловском ГУФСИН рассказали, какие меры предпримут на время ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дни проведения игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге исправительные учреждения, расположенные в центре Екатеринбурга, в непосредственной близости от Центрального стадиона (СИЗО №1 и ИК-2), будут работать в штатном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил временно исполняющий полномочия (ВРИП) начальника ГУФСИН по Свердловской области Александр Шек. Однако в них все же будут введены некоторые ограничения.

«Численность контингента в СИЗО доведем до 1000 человек (сейчас там находится полторы тысячи арестованных — прим. ред.). В ИК-2 будет ограничено количество въезжающего транспорта, так как от ФСИН России в эту колонию будет меньше поступлений осужденных. Мы продумали все до мелочей!» — уверяет полковник Шек.

По его словам, тех, кого в дни матчей ЧМ-2018 возьмут под стражу, будут направлять в другие СИЗО (например, в СИЗО №2). Ограничить развоз сидельцев СИЗО-1 по судам планируется за счет использования видеоконференцсвязи, а поступление новых заключенных в ИК-2 — за счет перенаправления лиц, имеющих заболевания, в другие учреждения. Как пояснил замначальника свердловского ГУФСИН Евгений Устинов, таким лицам приходится организовать транспортировку в лечебные учреждения города — именно поэтому на время ЧМ-2018 они будут направляться в другие колонии региона.

Не пройдет чемпионат мира по футболу бесследно и для самих заключенных и арестованных, отбывающих наказание или срок содержания под стражей в сотнях метров от футбольной арены. «Для осужденных в связи с чемпионатом мира по футболу разработан дополнительный план мероприятий, — сообщил Устинов. — Если это будет совпадать с распорядком дня, то они будут просматривать матчи в режиме онлайн. Если не будет совпадать с распорядком — то в записи». Также, по словам представителя пенитенциарного ведомства, для зеков проведут викторину на знание истории футбола и турнир по мини-футболу среди учреждений, подведомственных свердловскому ГУФСИН.