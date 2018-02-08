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Главные новости Челябинской области
14:56  08 февраля 2018 1

Неожиданно для всех в Челябинск, задыхающийся от смога, прилетели активисты президентского совета. К ним просился Сандаков

Заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу строительства Томинского ГОК. Челябинск, засурский иван
Иван Засурский приезжает в Челябинск не в первый разФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Представители Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и Сергей Цыпленков прибыли 8 февраля в Челябинск. Для экологической общественности визит правозащитников неожиданный: их ждали завтра, 9 февраля, на заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу.

Представители СПЧ решили приехать на сутки раньше, чтобы изучить источники загрязнения воздуха в Челябинске: с конца прошлой недели социальные сети, СМИ и сервисы по сбору жалоб населения полны замечаниями на появившийся смог. Внимание членов СПЧ не случайно — во время прошлого приезда Засурский задавал вопрос южноуральцам, не противно ли им жить в таких условиях.

Сегодня с утра правозащитники вместе с представителем движения «СтопГОК» Сергеем Белогороховым объезжают Челябинск. В этой поездке собирался принимать участие бывший вице-губернатор Николай Сандаков. «Я напрашивался, — признался Сандаков „URA.RU“, — но так совпало, что у меня очередное судебное заседание». В Советском райсуде Челябинска продолжается процесс, где его обвиняют в коррупции, мошенничестве и взломе чужой электронной почты. Внимание к «СтопГОКу» объяснимо: в прошлом году лидеру движения звонил президент РФ Владимир Путин.

Сегодня вечером в Челябинском доме ученых с участием Засурского и Цыпленкова состоится заседание «круглого стола», на котором обсудят состояние атмосферного воздуха в Челябинске. 9 февраля Иван Засурский и Сергей Цыпленков побывают на Коркинском разрезе, на городской свалке и на площадке Томинского ГОКа. После этого примут участие в заседании рабочей группы по вопросам строительства Томинского ГОКа и встретятся с представителями экологических движений.

Альбина Золотухина
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