Представители СПЧ: «Как вы живете в таком Челябинске?»

21:12 26 декабря 2017 0

Иван Засурский (слева) недоволен воздухом в Челябинске, главный общественник Олег Дубровин (справа) готов это обсудить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На втором заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу в Челябинске, состоявшемся 26 декабря, участники, как и на первой встрече, обвиняли друг друга в некорректности и переходили на личности. Уровень эмоций зашкаливал, но на этот раз мероприятие получилось более конструктивным, передает корреспондент «URA.RU».

Перед заседанием выяснилось — заявление одного из лидеров «СтопГОКа» Василия Московца, что движение не будет принимать участия в заседаниях на базе общественной палаты региона, было только его личным мнением. Соратник Московца Сергей Белогорохов на заседание пришел. Появился и создатель «СтопГОКа», порвавший с движением, Юрий Черкасов. Обошлось без демаршей, никто не выходил из зала, демонстративно хлопая дверями, как это было на первой встрече. Напротив, председатель палаты Олег Дубровин сам порой грозил удалить тех, кто не соблюдал режим дискуссии, но до таких мер не дошло. Было отчетливо видно, как разделились стороны. Противники ГОКа поставили перед собой желтые флажки. А им доказывали, что проект не представляет опасности.

Первый спор возник между Сергеем Белохоровым и московским тележурналистом Тимофеем Баженовым. Баженов в 2016 году выдвигался на выборы в Госдуму по Коркинскому округу, выступал за немедленную рекультивацию угольного разреза, но потом снял свою кандидатуру. Теперь он вновь приехал в Челябинск, чтобы принять участие в заседании рабочей группы по ГОКу. Сергей Белогорохов, чтобы показать, как опасны медные производства, привел данные по замерам волос детей, проживающих в Кыштыме и Карабаше (в зоне предприятий Русской медной компании), в сравнении с Московской областью.

1/3 Сергей Белогорохов: «ГОК это опасно!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слайд по содержанию свинца, кадмия и цинка поверг в шок. Показатели Кыштыма и особенно Карабаша превышали данные Подмосковья в несколько десятков раз. В таблице было указано и содержания мышьяка в волосах детей Кыштыма и Карабаша. «Челябинск — город непригодный для проживания. В Карабаше вообще нельзя находиться!», — заявил Белогорохов, отметив, что на Томинском ГОКе «целая таблица Менделеева». И вариант с засыпкой материалов от ГОКа Коркинского разреза рискован. Что касается самого ГОКа, то, по словам Белогорохова, опасное воздействие от него будет ощущаться в радиусе 20 км. Слово попросил Тимофей Баженов.

«Образование свое укажите!», — попросил его Белогорохов. «Журфак и биофак Московского государственного университета», — пояснил тележурналист и тут же подверг сомнению озвученные данные. «Некорректно, типичный фальсификат, — сделал вывод Баженов. — В том же Карабаше замеры сделаны у 15 детей, а в Московской области у 436. Нельзя опираться на данные такого малого количества. И потом, как можно ссылаться на данные по мышьяку, если в Подмосковье их не делали!».

Судя по представительству, строительство ГОКа — дискуссия №1 на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы показать, что состояние воздуха в Карабаше точно не хуже, чем в Челябинске, Вахрушев продемонстрировал специальное приложение на мобильном телефоне, по замерам воздуха в городах. «Карабаш, где работает РМК, качество воздуха „умеренное“, — показал журналист. Челябинск, где РМК нет, качество воздуха „опасное“. В воздухе Челябинска бензопирен, и его приносит с Коркинского разреза!». «Вот и переезжайте в Карабаш, если так его хвалите!», — заявил ему Белогорохов. «Надо будет, перееду, — ответил тележурналист. — А что касается разреза, то надо просто знать химию. Среда в угольном разрезе кислая. Засыпать их будут щелочными материалами. И тогда среда станет нейтральная!».

«Что здесь делает этот человек, который даже не челябинец?» — обратился к залу Белогорохов и усомнился в том, что приложение на «мобильнике» журналиста показывает реальные замеры. В ответ Вахрушев попросил его указать источник по замерам волос детей. «Это мои исследования, и делал я их в девяностых годах!» — поднялся заместитель председателя палаты, экономист Сергей Гордеев. Также он назвал абсурдом озвученные Белогороховым данные по 20-километровой опасной зоне вокруг ГОКа: «Все это в зоне полукилометра»».

Почти все дальнейшее заседание свелось к обсуждению, насколько рискован вариант проект рекультивации Коркинского разреза с использованием материалов ГОКа. Прозвучало, что по закону нельзя использовать опасные материалы для рекультивации. Со стороны РМК были представлены данные, что «хвостохранилище», которое уйдет в разрез, представляет «пятый класс опасности», то есть самый низкий. Профессор ЮУрГУ Надежда Рассказова сообщила, что суммарный ущерб от изъятия земель под ГОК и загрязнения окружающей среды, даже без учета вреда здоровью людей, составит 4,2 млрд рублей.

Рассказова сослалась также на одну из диссертаций, где исследовалось влияние одного из медных комбинатов на мушек дрозофила. За три года произошла мутация, мушки стали без крыльев.

«Когда в Карабаше однажды прорвало плотину у меткомбината, рыба в реке всплыла!» — заявил Юрий Черкасов. «Если пописать в аквариум, то рыба тоже всплывет!» — вновь подал голос Тимофей Вахрушев.

У представителей «Русской медной компании» спрашивали, когда вернут Сосновскому району землю под лесами, которую раньше хотели использовать под хвостохранилище. Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар сообщила, что это произойдет до августа 2018 года, пока оформляются документы. Самые главные претензии свелись к тому, что общественников до сих пор не пустили на Михеевский ГОК, чтобы взять пробы и убедиться в экологической безопасности предприятия. От РМК вновь потребовали новой экологической экспертизы, с учетом изменений в проект строительства ГОКа. На встречу приехали и представители Коркинского района, напомнили о техногенных пожарах в угольном разрезе.

1/3 Надежда Рассказова сообщила о мутации мушек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопрос тушения пожаров решено обсудить на следующей встрече, которая состоится 25 января 2018 года. До 18 января будут собирать предложения по другим вопросам. До конца декабря РМК пообещала представить проект рекультивации разреза. «Самое важное, что перешли к детальному обсуждению, — пояснил „URA.RU“ Олег Дубровин. — К вопросам безопасности „хвостов“, тех материалов, которыми предполагается рекультивировать разрез. Это самая главная тема».

На сегодняшнем заседании присутствовали представители Совета по правам человека при президенте РФ председатель комитета по общественному контролю Иван Засурский и руководитель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков. Как заметил Засурский, общение стало более конструктивным, хотя вопросы к РМК остаются. По словам представителя СПЧ, хотелось бы, чтоб больше внимания уделяли состоянию атмосферного воздуха в Челябинске.

«Вот как мы в прошлый раз приезжали, у вас воняло, так и сейчас, — заявил Засурский. — Ну как вы довели ситуацию до такого ужаса? Было бы грешно упустить возможность заняться вашим воздухом». Олег Дубровин тут же пригласил его на заседание палаты в январе, где будут обсуждать тему качества воздуха в Челябинске.

Рабочая группа «по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОК» была создана по итогам встречи 13 ноября губернатора Бориса Дубровского с представителями РМК, надзорных ведомств и активистами «СтопГОКа» Сергеем Белогороховым и Василием Московцом после телефонного звонка последнему президента Владимира Путина.