Уральский бодибилдер отправлен в колонию за продажу допинга

16:50 08 февраля 2018 1

Фитнес-тренер торговал тестостероном, станозололом и метандиеноном Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Фитнес-инструктор из Челябинска приговорен к четырем годам колонии общего режима за торговлю допинговыми препаратами для спортсменов. Его задержали летом 2017 года во время сделки с очередным клиентом. По информации «URA.RU», речь идет о бодибилдере Николае Чешкове, который является бронзовым призером Кубка Челябинска, области и Урала.

Спортсмен продавал тестостерон, станозолол, метандиенон и другие препараты, сообщает прокуратура по Челябинской области. Сильнодействующие вещества (всего 60 граммов) он дважды получал почтой из Белоруссии. В 2017 году он продал допинг четырем клиентам, после чего попался полиции.

Атлет был взят под стражу в зале суда сегодня, 8 февраля. Его осудили по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), чч. 1,3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере).