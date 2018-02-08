В Тюмени на продажу выставили городские маршрутные автобусы МАЗ. В транспортном предприятии избавляются от негодного для муниципальных нужд транспорта.
Автобусы решили продавать на площадке сайта объявлений Avito. В описании указано, что МАЗы находятся в хорошем и отличном состоянии. За одну машину продавцы просят 1,7 миллиона рублей.
В разговоре с 72.ru директор ПАТП-1 Александр Пискулин рассказал, что в 2010 году городом был получен 41 автобус. «Все они самортизированы на 100% и для городских перевозок уже не подходят. Сейчас мы прицениваемся, чтобы для себя понимать, за какую цену можно их продать. Планируем вместо них купить новые», — рассказал он. Взамен списанных машин предприятие уже начало получать новые автобусы с завода ЛиАЗ.