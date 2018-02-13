Полуголых футболисток из Владивостока раскритиковали за пышные формы. ФОТО

01:47 13 февраля 2018 0

Пользователи Сети считают, что девушки страдают лишним весом ФОТО: Instagram/news.vl

Откровенная фотосессия участниц команды по американскому футболу «Владивостокские Косатки» породила бурное обсуждение среди пользователей соцсети. Девушек раскритиковали за лишний вес и слишком объемные формы.

Участницы «Владивостокских Косаток» предстали перед камерой в экипировке и нижнем белье. В Сети многие пользователи высказались, что девушки страдают лишним весом и лучше им не стоит фотографироваться в подобном виде: «Такие толстячки», «Я больше не люблю американский футбол», «У меня одной эти жирные бабища вызвали рвотный рефлекс?». Другие наоборот поддержали спортсменок и отметили, что в такой спорт «плоских моделей по 50 килограммов не берут», передает «Лента.ру».

Одна из футболисток в обсуждении заступилась за свою команду: «Я вешу 107 килограммов и прекрасно себя чувствую, как и в жизни, так и на этих фото», — написала она.