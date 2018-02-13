Опубликован полный список отелей Екатеринбурга, которые захотели нажиться на ЧМ-2018

14:19 13 февраля 2018 2

Цены завышают и дорогие, и бюджетные гостиницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Названы семь гостиниц Екатеринбурга, в которых сильно завышены цены проживания на время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Всего в список Ростуризма попали 69 отелей из городов — участников мундиаля.

Ранее сообщалось, что в антирейтинг вошли гостиница «Максим» (улица Щербакова) и отель «Хаятт Ридженси» (улица Бориса Ельцина), где превышение достигло 96% и 86% соответственно. Теперь сайт Ростуризма опубликовал весь список екатеринбургских гостиниц, где нарушают требования правительства. Ими оказались «Рамада», «Луна», Life, «Дворец свадеб» и «Гранд Холл». Гостиница Live опередила «Максим», завысив цену на 98% (12 тысяч за ночь).

Так, гостиница «Максим» (ул. Щербакова), для которой максимальная стоимость номера категории «Стандарт» была оценена в 3650 рублей, предлагает его за 7143 рубля (больше на 96%). А сайты-агенты продают его с превышением на 485% — за 21 тысячу рублей. «Хаятт» (ул. Б. Ельцина) допускает превышение по всем трем параметрам: «Апартаменты», где ограничение в 47 тысяч рублей, в период ЧМ-2018 предлагают дороже на 86,6% (87800 т. р.); «Люкс», который должен стоить 27 тысяч, продается за 137 тысяч (+ 193%); в случае со «Стандартом» превышение составило незначительные 2%, такой номер стоит 12 800 рублей вместо 12 500 рублей.

1/3 В таблице приведены цены, определенные правительством и фактические Фото: скриншот сайт Ростуризм

В «Рамаде» (10 км дороги в «Кольцово») было допущено нарушение при формировании цен на «люксы». Они должны стоить максимум 27 600 рублей, а не 50 тысяч. Гостиница «Луна» на Сибирском тракте цены не завышала — за нее это сделали сайты-агенты, которые обозначили, что за двухместный номер с одной кроватью придется выложить 4100-4550 рублей при потолке в 3650 рублей.

Агенты не выполняют требования правительства и в работе с отелем Live на Красноармейской. Там они превышают порог на 76% и 98% (см. таблицу). Похожая ситуация наблюдается и у гостиниц «Дворец свадеб» (ул. Сортировочная) и «Гранд отель» (ул. Гагарина).Там, сайты-партнеры завышают цены на 24-60%.

Екатеринбург в антирейтинге Ростуризма находится на четвертом месте по количеству слишком дорогих мест пребывания после Петербурга (26), Краснодара (12) и Москвы (9). Меньше всего гостиниц-нарушительниц оказалось в Ростовской области (1). Ведомство оценивает места пребывания для туристов по стоимости, которое установило правительство РФ.