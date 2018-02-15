{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:50  15 февраля 2018 35

Сбербанк увеличил выплаты топ-менеджерам на 1,5 миллиарда рублей

Виды Екатеринбурга, сбербанк
Зарплаты правлению Сбербанка в 2017 году выросли на 42,2%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк России опубликовал ежеквартальный отчет, согласно которому в 2017 году кредитная организация выплатила топ-менеджерам 5,108 млрд рублей. Эта сумма на 42,2% превышает уровень выплат предыдущего 2016 года.

В финансовой отчетности отмечается, что 23% или 1,183 млрд рублей от общей суммы выплат занимает фиксированное вознаграждение. Оставшиеся 3,918 млрд рублей являются премиями за работу в 2017 году, а также траншами долгосрочных вознаграждений прошлых лет. Еще 7,1 млн рублей топ-менеджеры получили за выполнение обязанностей членов наблюдательного совета банка.

За предыдущий год величина долгосрочного вознаграждения членам правления составила 1,6 млрд рублей, пишет VSE42.Ru. В 2016 году правление Сбербанка получило 3,591 млрд рублей, где около 20% суммы была фиксированная часть, остальное — премия.

Ранее стало известно, что в 2017 году Сбербанк выдал рекордный объем кредитов. Кредитная организация за это же время получила 674 млрд рублей чистой прибыли. Эта сумма на 30% больше, чем в 2016 году.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров