Сбербанк увеличил выплаты топ-менеджерам на 1,5 миллиарда рублей

11:50 15 февраля 2018 35

Зарплаты правлению Сбербанка в 2017 году выросли на 42,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк России опубликовал ежеквартальный отчет, согласно которому в 2017 году кредитная организация выплатила топ-менеджерам 5,108 млрд рублей. Эта сумма на 42,2% превышает уровень выплат предыдущего 2016 года.

В финансовой отчетности отмечается, что 23% или 1,183 млрд рублей от общей суммы выплат занимает фиксированное вознаграждение. Оставшиеся 3,918 млрд рублей являются премиями за работу в 2017 году, а также траншами долгосрочных вознаграждений прошлых лет. Еще 7,1 млн рублей топ-менеджеры получили за выполнение обязанностей членов наблюдательного совета банка.

За предыдущий год величина долгосрочного вознаграждения членам правления составила 1,6 млрд рублей, пишет VSE42.Ru. В 2016 году правление Сбербанка получило 3,591 млрд рублей, где около 20% суммы была фиксированная часть, остальное — премия.

Ранее стало известно, что в 2017 году Сбербанк выдал рекордный объем кредитов. Кредитная организация за это же время получила 674 млрд рублей чистой прибыли. Эта сумма на 30% больше, чем в 2016 году.